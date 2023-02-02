Elon Musk duyurdu: Twitter'a sadece paylaşım yaparak para kazanma özelliği geliyor

Ekim ayında resmen Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, o günden bu yana pek çok tartışmalı ve son derece önemli karara imza attı. Bugün, bunlar arasına katılacak bir yenisi daha katıldı.

GELİR ARACI SUNULACAK

Webtekno'nun haberine göre, Twitter’ı içerik üreticileri için yeni bir gelir kapısına dönüştüreceğini halihazırda duyuran Musk, gelir aracı sunacak yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Twitter kullanıcıları, Tweet dizileri oluşturarak para kazanabilecek.

RAKAMLAR HENÜZ NET DEĞİL

Elon Musk’ın duyurduğu özelliğin şartları, kapsamı ve tam olarak ne kadar gelir sağlayacağı gibi detayları henüz açıklanmadı.







