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Teknoloji

Elon Musk duyurdu: Twitter'a sadece paylaşım yaparak para kazanma özelliği geliyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk güncellemeleriyle gündemden hiç düşmüyor. Ancak duyurduğu son güncelleme deprem etkisi yaratacak. Musk'ın paylaşımına göre, artık sadece tweet atarak para kazanmak mümkün olacak.

09:32 . 2/02/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Ekim ayında resmen Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, o günden bu yana pek çok tartışmalı ve son derece önemli karara imza attı. Bugün, bunlar arasına katılacak bir yenisi daha katıldı.

GELİR ARACI SUNULACAK

Webtekno'nun haberine göre, Twitter’ı içerik üreticileri için yeni bir gelir kapısına dönüştüreceğini halihazırda duyuran Musk, gelir aracı sunacak yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Twitter kullanıcıları, Tweet dizileri oluşturarak para kazanabilecek.

RAKAMLAR HENÜZ NET DEĞİL

Elon Musk’ın duyurduğu özelliğin şartları, kapsamı ve tam olarak ne kadar gelir sağlayacağı gibi detayları henüz açıklanmadı.



#twitter
#elon musk
#abd
1 saat önce
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Elon Musk duyurdu: Twitter'a sadece paylaşım yaparak para kazanma özelliği geliyor
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