Elon Musk Twitter binasında uyuyan kadının hayatını değiştirdi

Elon Musk’ın projesi olan ve uzaydan internet sunan Starlink hizmeti, hem uydu sayısı hem de ülke bazında genişlemeye devam ediyor. Güncellenen bilgilere göre Starlink, 2024'te Türkiye’de kullanıma sunulacak. Aylık abonelik ücreti ise henüz belli olmadı.