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Teknoloji

Elon Musk Twitter binasında uyuyan kadının hayatını değiştirdi

Birkaç ay önce Twitter genel merkezinde uyku tulumu ve göz bandıyla uyurken fotoğraflanan Esther Crawford, üst düzey bir pozisyona getirildi.

10:45 . 25/01/2023 Çarşamba
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Ofiste uyurken fotoğraflanan Esther Crawford, üst düzey bir pozisyona getirildi.

Ofiste uyurken fotoğraflanan Esther Crawford, üst düzey bir pozisyona getirildi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu. İşe başlar başlamaz sıkı çalışma politikaları uygulayan Musk, yoğun bir mesai içinde. Daha önceden bir evi olmadığını açıklayan Elon Musk, aynı zamanda çalışanların da ofiste konaklaması için yatak ve uyku tulumları getirmişti.

OFİSTE UYUDU HAYATI DEĞİŞTİR

Birkaç ay önce Twitter genel merkezinde uyku tulumu ve göz bandıyla uyurken fotoğraflanan Esther Crawford'un hayatı değişti. Fotoğraftan önce orta seviye bir yönetici olan Crawford, çok çalışmayı destekleyen yeni patron Elon Musk'ın gözüne girdi. Crawford, şirkette üst düzey bir pozisyona geldi.


ÖDEMELERDEN SORUMLU OLACAK

Musk, Twitter'ı devralmadan önce, 39 yaşındaki Crawford orta düzey bir çalışandı. Ancak şimdi genç kadın, Twitter'da ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna geldi.




#twitter
#elon musk
#Esther Crawford
43 dakika önce
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Elon Musk Twitter binasında uyuyan kadının hayatını değiştirdi
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