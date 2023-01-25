Elon Musk Twitter binasında uyuyan kadının hayatını değiştirdi

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Ofiste uyurken fotoğraflanan Esther Crawford, üst düzey bir pozisyona getirildi.
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu. İşe başlar başlamaz sıkı çalışma politikaları uygulayan Musk, yoğun bir mesai içinde. Daha önceden bir evi olmadığını açıklayan Elon Musk, aynı zamanda çalışanların da ofiste konaklaması için yatak ve uyku tulumları getirmişti.
Birkaç ay önce Twitter genel merkezinde uyku tulumu ve göz bandıyla uyurken fotoğraflanan Esther Crawford'un hayatı değişti. Fotoğraftan önce orta seviye bir yönetici olan Crawford, çok çalışmayı destekleyen yeni patron Elon Musk'ın gözüne girdi. Crawford, şirkette üst düzey bir pozisyona geldi.
Musk, Twitter'ı devralmadan önce, 39 yaşındaki Crawford orta düzey bir çalışandı. Ancak şimdi genç kadın, Twitter'da ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna geldi.