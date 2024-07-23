Elon Musk resmen ilan etti: Önümüzdeki yıl robotlar devreye girecek

2021 yılında gerçekleşen Tesla'nın "Yapay Zeka Günü" etkinliğinde sahne alan Elon Musk, şirketin geliştirdiği insansı robot "Optimus"u tanıtmıştı. İnsanlar için tehlikeli veya sıkıcı işleri yapması amacıyla tasarlanan bu robot, şu sıralar bazı Tesla fabrikalarında test ediliyor.





1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Optimus, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.





Tesla modellerinin üretiminde rol alacak





Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.









Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:





"Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz."





Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.





İnsanların yerini alacak





Tesla'nın web sitesinde Optimus'un temel amacının, tehlikeli işlerde insanların yerini alarak onların yerine çalışmak olduğu belirtiliyor. Şu anda geliştirilme sürecinde olan Tesla'nın yapay zeka destekli insansı robotu Optimus, bu hedef doğrultusunda ilerliyor.





Tesla CEO'su Elon Musk, "Optimus" isimli insansı robotların bir insan kadar hızlı hareket edemeyeceğini ve insanların sahip olduğu fiziksel güce ulaşamayacağını vurgulamıştı. Musk ayrıca, bu robotların bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebilecek şekilde tasarlandığını da açıklamıştı.











