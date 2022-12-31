Teknoloji Elon Musk tasarrufu abarttı Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor
SOSYAL MEDYA

Elon Musk tasarrufu abarttı: Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor

Twitter, Elon Musk'ın liderliğinde finansal durumunu toparlamak için cesur adımlar attı. Atılan adımları kimileri yanlış bulup eleştirdi. Musk tasarruf konusunda da ipin ucunu kaçırdı. Çalışanların artık ofise giderken yanlarında tuvalet kağıdı taşıdıkları iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk tasarrufu abarttı: Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor
Elon Musk

New York Times bazı Twitter çalışanlarının evden ofise tuvalet kağıdı taşımak zorunda kaldığını bildirdi. Şirket birkaç hafta önce de temizlik hizmetlerinden tasarruf etmeye başlamıştı. Habere göre çalışanlar, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinin dağınık olduğunu söylüyor. Tuvaletler pis, yerler yemek artıklarıyla dolu ve her taraf kokuyor.

Musk kiraları da ödemiyor

Aralık ayının başlarında Twitter'ın ofislerini temizleyen temizlik şirketi çalışanları düşük ücretler ve adil olmayan çalışma koşullarına karşı greve gitmişti. Sosyal ağ eski yüklenici ile işbirliği yapmak istemedi ve temizlikçiler de tekrar işlerinin başına dönmedi.

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  • Twitter ayrıca Seattle'daki ofisinin kirasını ödemeyi de durdurdu ve şimdi bir tahliye ile karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda sosyal ağ, tasarruf etmek amacıyla genel merkezi de dahil olmak üzere diğer ofislerine kira ödemeyi durdurdu. Yöneticiler mevcut sözleşmelerde yeni şartlar elde etmek veya sözleşmeleri feshetmek istiyor.

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