Teknoloji Elon Musk Twitterda en fazla takipçiye sahip kişi olacak
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'da en fazla takipçiye sahip kişi olacak

Twitter hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap. Sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor. Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Twitterda en fazla takipçiye sahip kişi olacak
Elon Musk

Twitter hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap.

Sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.

Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.

GÜNDE 270 BİN YENİ TAKİPÇİ

Elon Musk'ın Twitter'daki popülaritesi her geçen gün önlenemez şekilde artıyor.

Social Blade'e göre g eçtiğimiz 12 ayda, Musk günde 268 bin 03 takipçi kazandı. Kaybettiği takipçi sayısı ise günde sadece beşti.

Twitter'dan toplu işten atmanın yapıldığı 12 Kasım günü Musk 200 bin takipçi kaybetti. Aynı gün takipçi de kazandı tabii ancak takibi bırakan sayısı daha fazlaydı.

Sosyal medya yorumcusu Matt Navarra, "Musk şu an, Twitter'ın ana karakteri. Platformun ana influencerının CEO olmasının bir bakıma avantajları var çünkü bu durum onu insanlar için ulaşılabilir kılıyor" dedi.

Çok az sayıda sosyal medya CEO'su kendi sitelerinin en popüler insanı.

Navarra, "Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de popüler bir isim ama Facebook'ta aktif bir paylaşımcı değil" vurgusunu yaparak onun paylaşımlarının daha çok kurumsal bir tavrı olduğunu söyledi.

Ancak Twitter'ın Musk'a bu kadar bağlı olması şirket için problem doğurabilir.

Navarra, "O çok muhalif ve kışkırtıcı bir tavrı var hatta bazıları onun tavrı için biraz toksik bile diyebilir. Ve markalar için potansiyel tehlike olarak görülebilir" diye konuştu.

Gelişen teknoloji danışmanı Kate Baucherel, "CEO'nun kişiliğini platformun kişiliğine sardığınızda tarafsızlıktan bahsedemeyiz. ABD'li beyaz bir erkek dünyayı temsil etmiyor" yorumunda bulundu.

MUSK SADECE 130 KİŞİYİ TAKİP EDİYOR

Twitter'ı satın aldığından beri 8,6 milyon takipçi kazanan Msuk yalnızca yedi yeni kişiyi takip etti ve takip ettiği toplam kişi sayısı sadece 130'a çıktı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey CEO iken 3 bin 500 kişiyi takip ediyordu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama 570 bin kişiyi takip ediyor.

Eski Twitter yöneticisi, "Normal kullanıcıların ne deneyimlediği hakkında bir fikri yok. Örneğin hiç reklam görmüyor çünkü en üst 1000 küsür kullanıcıya reklam gösterimini sınırladık. O nedenle platformun bu kısmını satın almadan önce anlayamazdı" dedi.

Musk, reklam birimine, halihazırda öyle olmasına rağmen reklamların tweet gibi görünmesini istediğini söylüyordu.

Şu an 300 milyon civarında olan T witter kullanıcılarının sayısını bir milyara ulaştırmak Musk'ın ana hedeflerinden. Social Blade'e göre Musk iki yıl içinde kendi takipçilerinin sayısını 300 milyona ulaştırabilir.

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