En hızlı SUV modeli geliyor

İtalyan spor otomotiv devi Ferrari, tasarladığı araçlar ile hız tutkunlarının beğenisini toplamayı başarıyor. Lakin son donemde otomotiv firmalarının büyük eğilim gösterdiği SUV modeller, insanlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Sportif tasarım ve lüksü bir noktada buluşturan Ferrari ise rakiplerinin gerisinde kalmamak için büyük bir atılım kararı aldı ve yine her zamanki gibi rakiplerine nazaran iddialı bir SUV modeli ile ortalığı kasıp kavurmaya geliyor.

SINIFININ EN HIZLISI OLACAK!

Ferrari Purosangue adındaki yeni SUV modeli, her zamanki karakteristik özellikleri olan hız ve güçü ön planda tutacak. Fiat-Chrysler’ ın patronu Sergio Marchionne’nin Detroit Motor Show‘ da yaptığı açıklamaya göre araç 2022 yılına satışa sunulacak. V6 motora sahip olacak 5 kapılı araç yeni SUV tasarımı ile rakipleri arasında en hızlısı olacak.

Tasarladığı yeni modeli ile hız tutkunlarına yüksek araç konseptini sevdirmeyi planlayan Ferrari, Purosangue modeli ile meraklılarına daha önce yaşamadıkları bir iç kokpit deneğimi yaşatacak. Yani kullanıcıları SUV tasarım ile geniş, ferah, lüks ve hızlı bir araca sahip olacak.