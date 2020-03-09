Teknoloji Eski model Play-Stationa 18 milyon tl ödedi
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Eski model Play-Station'a 18 milyon tl ödedi

Nadir bulunan "Nintendo PlayStation" açık arttırmada 300 bin dolar'a satıldı. Neredeyse daha önce hiç görülmeyen bu prototip, Nintendo ve Sony arasındaki kısa süreli bir işbirliğinin sonucunda üretilmişti. Bu ortaklık kısa süre içerisinde sonlanırken üretilen play-stationın değeri yıllar geçtikçe arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
görsel: heritage auctions
görsel: heritage auctions

Nintendo ile iş birliği bittikten sonra Sony, başarılı bir PlayStation markası yarattı ve ürünlerini tek başına üretmeye devam etti.

Öncesinde Nintendo ile birlikte ürettiği play-station ise koleksiyon ürün olarak bir müze tarafından satışa çıkarıldı. Ürünü açık arttırmaya çıkaranlar, 18 milyon tl'ye satılan ürünün kalan son Nintendo prototipi olduğunu belirtti.

Ürünü satın alan kişi, müzayede evinin "alıcı primi" de eklendiğinde play-station için 20 milyon tl'den fazla ödeme yapacak.

kaynak: heritage auctions

Sheffield'deki Ulusal Video Oyunu Müzesi'nden Conor Clarke, "Daha önce hiç kimse Nintendo-Sony iş birliğinde üretilen konsülün var olduğunu doğrulamamıştı. Bu yüzden efsaneydi.”

Bu gerçek, aletin neden bu kadar pahalı olduğunu da açıklıyor. Ürünün az sayıda üretilmiş olması oyun tarihinde efsane statüsüne yerleşmesine sebep oldu.

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