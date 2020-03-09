Eski model Play-Station'a 18 milyon tl ödedi

Nintendo ile iş birliği bittikten sonra Sony, başarılı bir PlayStation markası yarattı ve ürünlerini tek başına üretmeye devam etti.

Öncesinde Nintendo ile birlikte ürettiği play-station ise koleksiyon ürün olarak bir müze tarafından satışa çıkarıldı. Ürünü açık arttırmaya çıkaranlar, 18 milyon tl'ye satılan ürünün kalan son Nintendo prototipi olduğunu belirtti.

Ürünü satın alan kişi, müzayede evinin "alıcı primi" de eklendiğinde play-station için 20 milyon tl'den fazla ödeme yapacak.

kaynak: heritage auctions

Sheffield'deki Ulusal Video Oyunu Müzesi'nden Conor Clarke, "Daha önce hiç kimse Nintendo-Sony iş birliğinde üretilen konsülün var olduğunu doğrulamamıştı. Bu yüzden efsaneydi.”

Bu gerçek, aletin neden bu kadar pahalı olduğunu da açıklıyor. Ürünün az sayıda üretilmiş olması oyun tarihinde efsane statüsüne yerleşmesine sebep oldu.