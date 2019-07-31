Teknoloji Facebook Lite içi geliştirilen uygulama yayından kaldırılıyor
SOSYAL MEDYA

Facebook Lite içi geliştirilen uygulama yayından kaldırılıyor

Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger bünyesinde yer alan Instant Games yayından kaldırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Facebook
Facebook

Facebook, bazı projelerini rafa kaldırma kararı aldı. Messenger Instant Games de yayından kaldırılacaklar listesine girdi. Kullanıcıların oyunları cihazlarına indirmeden oynayabilmelerine olanak veren ve HTML5 oyunlarını doğrudan bu platform üzerinde çalıştıran Instant Games, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. O günden bu yana kullanıcılardan da ilgi gören Messenger Instant Games, son olarak Facebook Lite uygulaması için aktif hale gelmişti.


Ancak şirketin bu yıl Facebook Gaming isminde yeni bir servisi hayata geçirmesi nedeniyle bazı küçük uygulamalar yayın hayatlarının sonlandırılmasına karar verildi. Instant Games de bu kapsamda artık kullanılamayacak. Kullanıcılar oyun oynamak istediklerinde Facebook Gaming platformuna yönlendirilecek.


Şirketin Messenger'dan oyun uygulamasını kaldırmasındaki diğer neden ise Messenger'ın ağırlıklı olarak sohbet odaklı olmasının istenmesi. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre Instant Games ilk olarak iOS cihazlarda bulunan Messenger sürümünden kaldırılacak. Android sürümü için ise henüz bir tarih paylaşılmadı.

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