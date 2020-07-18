Facebook Messenger'a yeni özellik: Ekranınızı paylaşabileceksiniz

Dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri olan Messenger şimdi de yeni bir özelliği test ediyor. Facebook'un harici uygulaması olan Messenger'a gelen yeni özellik ekran paylaşabilmek. Bu özellik, şimdilik Android için beta sürümünde ve yakında stabil sürüme sunulacak.

Sesli ya da görüntülü sohbetlerde bir buton olarak bulunan ekran paylaşımı, ilk olarak tersine mühendislik alanında uzman Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı.

Messenger kullanıcıları test sürümünden sonra yararlanabilecek

Ekran görüntüsü paylaşma özelliğinin test aşamasından geçtikten sonra bütün kullanıcıların yararlanabilmesi bekleniyor.

Karşılıklı sohbet sırasında ekran paylaşımı açıldığında, kamera kapanıyor ve sohbetteki kişiler paylaşan kişinin ekranını görebiliyor. Özellik doğal olarak Android’in ekran öğelerini gösterme iznini talep ediyor.