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İNTERNET

Facebook messenger'a ekran paylaşma özellği geldi

Facebook Messenger'a yeni özellik: Ekranınızı paylaşabileceksiniz

Facebook'un harici mesajlaşma uygulaması olan Messenger yeni bir özellği test ediyor. Messenger'da artık ekran paylaşabileceksiniz. Özellik şimdilik android ile sınırlı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Messenger ekranını paylaşabileceksiniz.
Messenger ekranını paylaşabileceksiniz.

Dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri olan Messenger şimdi de yeni bir özelliği test ediyor. Facebook'un harici uygulaması olan Messenger'a gelen yeni özellik ekran paylaşabilmek. Bu özellik, şimdilik Android için beta sürümünde ve yakında stabil sürüme sunulacak.

Sesli ya da görüntülü sohbetlerde bir buton olarak bulunan ekran paylaşımı, ilk olarak tersine mühendislik alanında uzman Jane Manchun Wong tarafından paylaşıldı.

Messenger kullanıcıları test sürümünden sonra yararlanabilecek

  • Ekran görüntüsü paylaşma özelliğinin test aşamasından geçtikten sonra bütün kullanıcıların yararlanabilmesi bekleniyor.

Karşılıklı sohbet sırasında ekran paylaşımı açıldığında, kamera kapanıyor ve sohbetteki kişiler paylaşan kişinin ekranını görebiliyor. Özellik doğal olarak Android’in ekran öğelerini gösterme iznini talep ediyor.


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