Fırında kamera buzdolabında güneş ışığı

Ev elektroniği teknolojileri sınır tanımıyor. Mobil cihazlardan yönetilen akıllı evler konseptinde de her geçen gün yeni bir değişim görüyoruz. Almanya'nın Berlin kentine başlayan ve dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından olan IFA 2023 stantlarını gezdik. Uzakdoğulu ülkelerin hakimiyetindeki sektör, evlerimizi akıllı telefona sığdırmakta kararlı. Örneğin Samsung yeni geliştirdiği akıllı fırın modellerinin içine kamera yerleştirmiş. Bu teknoloji sayesinde artık telefonunuzla fırının içindeki ürünün pişme derecesini göreceksiniz. Kapağı açmadığınız için de enerji tasarrufu sağlanacak.

MICRO LED EKRAN SERİSİ GÖZ DOLDURDU

Samsung Electronics, IFA Berlin’de bağlantılı ev cihazlarına yönelik en yeni teknolojilerini sergiledi. SmartThings vizyonu, enerji tasarrufu sağlamaktan güvenliği artırmaya ve eğlence içeriklerine erişimden günlük yaşamı daha verimli hale getirmeye kadar, tüketicilerin önem verdiği konulara öncelik tanıyor. Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun, “SmartThings ekosisteminin, insanların önemsediği bağlantıları daha da fazla kurmasına imkan tanıyacak şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için teknolojideki en son yeniliklerin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

PAKETLERİN YÜZDE 100’Ü GERİ DÖNÜŞÜMDEN

Paketlemede de yüzde 100 geri dönüştürülmüş materyal kullanıldığına dikkat çeken Samsung, ayrıca mikrofiberlerin doğaya salınması sorununa çözüm bulmak için küresel okyanus koruma kuruluşu Ocean Wise ve giyim üreticisi Patagonia ile işbirliği yaptı. Less Microfiber Filtre ile çamaşır makineleri kaynaklı mikroplastik emisyonlarını yüzde 98’e kadar azaltan harici bir çamaşır makinesi filtresi ile ilgili IFA’da konuşma yapan Ocean Wise Mikroplastik Çözümleri Müdürü Charlie Cox, konuyla ilgili şunları söyledi: “Samsung ve Patagonia ile sürdürdüğümüz iş birliğimiz sayesinde, Ocean Wise olarak, okyanuslara mikrofiber salınmasını durdurmada kendi payına düşeni yapması konusunda sektöre yol göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz.”

OTURDUĞUN YERDEN EVİ KONTROL ET

SmartThings ekosistemi, 285 milyon kullanıcının evlerini ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kişiselleştirmesine, tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı ve ev aleti arasında kesintisiz bağlantı kurmasına ve bunları kontrol etmesine imkan tanıyor. Avrupa genelinde ev yaşamının önemi gün geçtikçe artarken; her 10 tüketiciden 7’si teknolojinin, günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda hemfikir.

Mutfaktaki akıl bahçeleri

Siemens, “Akıl Bahçeleri” (Gardens of Intelligence) ile akıllı teknoloji ve bağlanabilirlik (connectivity) özellikli tasarımlarını sergiliyor. Burada tüketicilere daha iyi bir yaşam kalitesi sunan akıllı mutfak teknolojileri dikkat çekiyor. IFA’da Bosch ve Siemens stantlarının birleştirici unsuru olan ‘Home Connect’ özelliği, BSH’nin ev aletleri ve markaları arasında akıllı etkileşimi mümkün kılıyor. Grundig çamaşır makinesi ise makineye entegre edilen akıllı sensörler sayesinde, kumaş türü, yükleme miktarı, kirlilik ve durulama seviyesi otomatik olarak tespit ediliyor.

Buzdolabına güneş ışığı

Vestel de ürünlerinde enerji verimliliği ve kullanım kolaylığını öne çıkardı. A Sınıfı 60cm No Frost Kombi Buzdolabı Ailesi, gıdaların raf ömürlerini ortalama sekiz kat artıran Vakum Teknolojili Buzdolabı, yoğurt, ekmek hamuru, kefir, sirke ve turşu gibi farklı yiyecek ve içeceğin zahmetsizce fermente edilmesini sağlayan Maya Buzdolabı, gıdaların besin değerini korumak için güneş ışığını simüle eden VitaMod, sensörleri ve akıllı takip sistemi ile depolanan gıdaların ağırlığını, son kullanma tarihlerini ve tazelik seviyelerini doğru şekilde izleyebilen IntelliShelf teknolojisi ilk dikkat çekenler oldu.







