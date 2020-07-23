Fransa'da sosyal medya kanunu: Suç teşkil eden içerik bir saat içerisinde kaldırılıyor

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde olan sosyal medya kanunu geçtiğimiz günlerde meclise sunuldu. Önümüzdeki hafta da yasalaşması bekleniyor. 9 madden oluşan yasa teklifi hazırlanırken Almanya modeli esas alındı. Sosyal medya yasa teklifi sonrası farklı ülkelerdeki sosyal medya yasaları da gündeme geldi. Peki, Almanya modelinin yanı sıra bu yıl içinde Fransa’da yürürlüğe giren sosyal medya yasası hangi suç ve yaptırımları kapsıyor?

TEKNOLOJİ Türkiye'nin örnek aldığı Almanya modeli: Sosyal medya kuruluşuna 50 milyon avro para cezası kesiyor

Fransa’da sosyal medya yasasının kapsadığı suçlar:

-Cinsel taciz

-Pedofili

-Terörist eylemlere teşvik etme

-Halkı kışkırtma

-Şiddet içerikli görsel ve işitsel yayınların paylaşımı

-Tehdit içeren paylaşımlar (ölüm tehdidi, sağlığa ve kişisel özgürlüğe yönelik tehdit)

-İnsanların cinsiyetlerine, engellerine, etnik kökenlerine, uyruklarına, dinlerine karşı ayrımcılık

-İnsanlık suçlarını inkar etmek

-Fuhuş

-Vatana ihanet, tecavüz ve cinayet gibi suçları küçük göstermek

OYNAT 00:00 Sosyal medyada yeni düzenleme: Facebook, Twitter, Instagram gibi kanallar adım adım neler yapacak? Son günlerde milyonlarca sosyal medya kullanıcısının gündeminde yer alan sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen 9 maddelik teklife göre sosyal ağların hukuki bir zeminde hayatına devam etmesi amaçlanıyor. Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen teklifinin detaylarında neler var? Hükümet ne amaçlıyor? Şirketleri neler bekliyor? Yaptırımlar neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim.

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Fransa’da sosyal medya kuruluşlarının sorumluluğu:

-Kullanıcılara kolay ve sürekli erişilebilir ihbar yöntemlerinin sunulması

-Açıkça ceza teşkil eden içeriklerin ihbar edildikten yirmi dört saat sonra silinmesi veya engellenmesi (Söz konusu paylaşımın terörist eylemleri teşvik etmesi veya pedofili içermesi halinde bu süre bir saat ile sınırlıdır)

-İhbar eden kullanıcıların tüm aşamalarda bilgilendirilmesi ve alınan tüm kararların gerekçelendirilmesi

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-Fransa’da yasal bir temsilciye sahip olunması

TEKNOLOJİ Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?

Sosyal medya kuruluşları tarafından gerekli düzenlemeler yapılmadığı veya tatmin edilir bir şekilde uygulanmadığı takdirde verilen cezalar ise şu şekilde:

Sakıncalığı bir içeriğin silinmemesi veya çok geç silinmesi halinde paylaşımın yapıldığı siteye karşı standart bir yargılama prosedürü başlatılır.

Söz konusu site sorumlusu; Birey ise 250 bin avro ve bir yıllık hapis cezasına çarptırılabilir. Tüzel kişi ise 1,25 milyon avro kadar para cezasına çarpıttırılabilir.

Fransa Radyo, Televizyon ve İnternet Üst Kurulu suçlu bulunan platforma yıllık uluslararası cirosunun yüzde 4’üne tekabül eden cezalar verebilme hakkına sahip olacak

Zamanında yasal bir temsilci belirlemeyen siteler için uygulanan cezai yaptırımların miktar üç katına çıkacak.

GÜNDEM Sosyal medya için kanun teklifi: Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası olacak