Gelecek ay Mini LED ekranlı iPad duyurulabilir

Apple, gelecek ay internet üzerinden düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni nesil iPad'leri duyurmaya hazırlanıyor. Özellikle tedarik zincirinde Apple ile birlikte çalışan şirketlerden sızan bilgiler bu yönde.

Mini LED ekranlı iPad'in diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

Yüksek kontrast, yüksek parlaklık ve daha fazlası

Tanıtılacak olan modellerin yeni nesil bir iPad ve iPad Pro olacağı belirtiliyor. Her iki ürünün de çok fazla detayı bilinmiyor. Ama güncellenen iPad Pro'nun mini LED ekrana sahip olacağı ve Apple A14X yonga setini barındıracağı belirtiliyor. Ek olarak 6 GB RAM ve 5G bağlantı desteği de detaylar arasında.

Mini LED ekran birçok farklı avantaj sağlıyor. Bunlar arasında özellikle yüksek kontrast ve yüksek parlaklık ilk sırada. Buna ek olarak pil tüketiminin azalması konusuna da katkı sağlıyor.

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