Giyilebilir teknolojiye yatırım arttı

Akıllı telefonlardan sonraki en büyük buluş olarak görülen giyilebilir teknolojiler artık hayatımızın her alanında. Akıllı saat başta olmak üzere adım ölçen bileklik, video kaydı yapan gözlük, vücut ısısını dengeleyen mont, şeker kontrolü yapan implantlar gibi ürünler günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline geldi. Son yıllarda dijital alanda en büyük rekabet giyilebilir teknolojilerde yaşanıyor. ABD’nin liderliği Güney Kore ve Çin tarafından sarsılırken; Japonya ve Malezya gibi ülkeler de bu yarışa sonradan dahil oldu. Son yıllarda Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei gibi devler, özellikle akıllı saatte ABD’yi solladı.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 60 MİLYAR DOLAR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Dünyada giyilebilir teknolojilere yapılan yatırımlar, sektörün hızla büyüdüğünü ve inovasyon potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. 2023 yılında küresel giyilebilir cihaz pazarının büyüklüğü 60 milyar doları aşarken, 2028 yılına kadar yıllık yüzde 12,4 bileşik büyüme oranıyla 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Akıllı saatler, 2023 yılında satışların yüzde 65’ini oluşturuyor" dedi.

TÜBİTAK DESTEK VERİYOR

Türkiye'nin bu alanda emekleme aşamasında olduğunu belirten Kırık, şu bilgileri paylaştı: "Dünya genelindeki trende uyum sağlamak adına önemli adımlar atılıyor. Özellikle yerli teknoloji şirketleri, giyilebilir sağlık cihazları ve akıllı tekstil ürünleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ayrıca TÜBİTAK ve bazı üniversiteler, projeleri destekliyor. Girişimcilik ekosisteminde de bu alana yönelik yatırımların artmaya başladığını gözlemliyoruz."

AKILLI TEKSTİLDE AVANTAJIMIZ VAR

Türkiye’nin potansiyeli özellikle akıllı tekstil teknolojilerinde öne çıkıyor. Ali Murat Kırık, “Akıllı spor kıyafetleri, sıcaklık ayarlayabilen kumaşlar ya da sağlık sensörleri içeren giysiler, Türkiye’nin bu alanda liderlik edebileceği ürünler arasında yer alabilir. Ancak, bu potansiyelin değerlendirilmesi için daha fazla Ar-Ge yatırımı ve devlet desteği gerekiyor. Medikal giyilebilir cihazlar, Türkiye’de önemli bir fırsat alanı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik cihazlar, ihracat pazarlarında önemli bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ FAZLA

Türkiye’nin potansiyelini değerlendirebilmesi için hem yerli girişimlere hem de global iş birliklerine ihtiyacı olduğunu belirten Kırık, şöyle konuştu: “Akıllı tekstil, medikal cihazlar ve spor teknolojileri gibi alanlara odaklanarak, ülke olarak bu sektörde söz sahibi olabiliriz. Daha fazla Ar-Ge yatırımı, üniversite-sanayi iş birliği ve tüketici farkındalığı sağlandıkça, Türkiye’nin bu pazarda daha güçlü bir konuma gelmesi mümkün.”







