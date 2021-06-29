Google gıda güvensizliğiyle mücadele için yeni bir arama aracı başlattı

Google, güvenli gıdalara ücretsiz olarak erişmeyle alakalı sorun yaşayan insanlar için yeni bir web sitesi duyurdu. Gıda Desteği Bul isimli sayfa, insanların toplum içinde kendilerine en yakın gıda zincirini aramak için kullanabilecekleri adresleri Google Maps tarafından desteklenen bir gıda bulucu aracıyla iyileştiriyor.

Google bu sistemi şu anda yalnızca ABD'de hayata geçirmiş durumda. No Kid Hungry ve FoodFinder gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yürütülen proje, toplamda 50 eyalette 90 bin konumla ücretsiz gıda desteğinin kolayca bulunmasını sağlıyor.

Gıda güvensizliği, ABD Tarım Bakanlığı tarafından 'aktif ve sağlıklı bir yaşam için yeterli gıdaya sürekli erişim eksikliği' olarak tanımlanıyor. COVID-19 salgını esnasında da gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının tahminen 45 milyon insanı etkisi altına aldığı tahmin ediliyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Google Haritalar doğrudan sürücüsüz araç çağırma özelliğiyle güncelleniyor