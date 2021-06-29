Teknoloji Google gıda güvensizliğiyle mücadele için yeni bir arama aracı başlattı
İNTERNET

Google gıda güvensizliğiyle mücadele için yeni bir arama aracı başlattı

Arama devi, şu anda ABD'de etkin hale getirilen proje kapsamında toplamda 90 bin konumu ücretsiz gıda desteğiyle bir araya getiren yeni bir proje başlatıyor. Asıl hedef sağlıklı yaşam için yeterli gıdaya sürekli erişemeyen kişilere ulaşmak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google gıda güvensizliğiyle mücadele için yeni bir arama aracı başlattı
Google'ın gıda güvensizliği uygulamasında Maps üzerinden de haritalarla yön bulmak söz konusu oluyor.

Google, güvenli gıdalara ücretsiz olarak erişmeyle alakalı sorun yaşayan insanlar için yeni bir web sitesi duyurdu. Gıda Desteği Bul isimli sayfa, insanların toplum içinde kendilerine en yakın gıda zincirini aramak için kullanabilecekleri adresleri Google Maps tarafından desteklenen bir gıda bulucu aracıyla iyileştiriyor.

Google bu sistemi şu anda yalnızca ABD'de hayata geçirmiş durumda. No Kid Hungry ve FoodFinder gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarla yürütülen proje, toplamda 50 eyalette 90 bin konumla ücretsiz gıda desteğinin kolayca bulunmasını sağlıyor.

Gıda güvensizliği, ABD Tarım Bakanlığı tarafından 'aktif ve sağlıklı bir yaşam için yeterli gıdaya sürekli erişim eksikliği' olarak tanımlanıyor. COVID-19 salgını esnasında da gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının tahminen 45 milyon insanı etkisi altına aldığı tahmin ediliyor.

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