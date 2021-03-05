Teknoloji Google Haritalar güncelleme sonrası demiryolu geçişlerini göstermeye başladı
İNTERNET

Google Haritalar güncelleme sonrası demiryolu geçişlerini göstermeye başladı

Google Haritalar, kazaları önlemek amacıyla demiryolu geçişlerini harita üzerinde göstermeye başladı. Çeşitli uyarıların da geldiği bu özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalar
Google Haritalar

Geçen sene Apple Haritalar için aktif edilen 'elektrikli otomobillere özel rota oluşturma' özelliği sonunda Google Haritalar'a da geldi. Böylece kullanıcılar rota oluşturarak uygun şarj istasyonlarını görüp ek bilgi alabiliyorlar. Harita uygulamasına son olarak demiryolu geçişlerini gösteren bir özellik daha eklendi. Bu sayede özellikle tren geçişleri sırasında yaşanan kazaların engellenmesi hedefleniyor.

Google Haritalar artık demiryolu geçişlerini göstererek ekrana uyarılar getiriyor.

Seçtiğiniz rotaya bağlı olarak demiryolugeçitleri gösteriliyor. Ayrıca bu noktalardan gecikme yaşanabileceği konusuna da vurgu yapılıyor. Yani aslında trengeçişisebebiyle beklenilmesi konusunda da önceden uyarı yapılıyor.

Şimdilik bazı kullanıcılar için aktif edilenözelliğin yakın zamanda herkese açılması bekleniyor.

Google Haritalar'a elektrikli otomobiller için rota oluşturma özelliği geldi
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Google Haritalar'a elektrikli otomobiller için rota oluşturma özelliği geldi
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