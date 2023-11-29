|
Teknoloji

Google o hesapları tek tek imha edecek: Geri sayım başladı

Teknoloji devi Google, etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeye başlayacak. Daha önce duyurmuş olduğu kararı uygulamaya almak için geri sayıma başladı. Milyonlarca Gmail kullanıcısı, hesapları etkin olmadığı takdirde erişimlerini kaybedecek. Peki bunu önlemek için neler gerekiyor veya hangi adımlar atılmalı?

09:51 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Son iki yılda kullanılmayan Gmail hesapları, bağlı Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikle birlikte cuma gününden itibaren kaybolacak.


Şirket, kullanıcılara Gmail hesaplarının silinmesinin planlandığına dair çeşitli bildirimler göndereceğini, böylece onlara giriş yapmaları ve hesaplarını tamamen kaybetmemeleri için zaman tanıyacağını söylemişti.



Tehlike o hesaplar için çok yüksek

Google, mayıs ayında kullanıcıların bilgilerini olası dolandırıcılardan korumanın yolları üzerinde çalıştığını söyleyerek güvenlik politikalarını güncellemişti. Google’ın politika güncellemesinde şu ifadeler yer alıyordu: “Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.”


Google, bu hesapların ele geçirilebilir ve spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabileceğini belirtiyor.

Google’dan Ruth Kricheli, bu ayın başlarında da bu değişikliğin kullanıcıların spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korunması için gerekli olduğunu söyledi:

“Bu hesaplar genellikle savunmasız ve bir hesap ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından istenmeyen ve hatta spam gibi kötü niyetli içeriğe kadar her türlü amaçla kullanılabilir.”


Ancak Kricheli güncellenen politikadan yalnızca kişisel hesapların etkileneceğini ve okul veya iş hesapları için bu durumun geçerli olmayacağını da belirtti. Kullanıcılar eski hesaplara erişimlerini kaybetmemek için kendilerini korumak istiyorlarsa, e-posta gönderebilir veya gelen bir e-postaya bakabilir, Google arama aracını kullanabilir veya bağlı hesaplarından YouTube videolarını izleyebilir.

Ayrıca kullanıcılar, dosyalarını kaydetmek istemelerse hesap verilerini dışa aktarmak için Google Paket Servisi’ni indirmeleri gerekir.


Güncellenen yeni politika sonrasında Google hesabınızın silinmesini istemiyorsanız, en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli olacak.



#Google
#Gmail
#E-posta
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir AK Parti belediye başkan adayları kim, belli oldu mu? İşte ilçe ilçe AK Parti belediye başkan aday adayları