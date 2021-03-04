Google tarama geçmişine göre reklam pazarlamayı durduruyor

Google, temel iş modelinde büyük bir değişikliğe giderek bireysel web arama geçmişini pazarlayarak reklam satmayı durduracağını açıkladı. Bununla birlikte gelecekteki ürünlerde belirli verileri bu şekilde izlemek için herhangi bir araç oluşturulmayacak. Duyuru, şirketin Chrome'daki üçüncü taraf çerez desteğini kaldırmayı taahhüt etmesinden sonra geldi. Google eğer sözüne sadık kalırsa gelecekteki reklam modeli bambaşka bir hal alabilir.

Reklam Gizliliği ve Güvenliği ekibinin başındaki isim olan David Temkin, konuyla alakalı yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor:

İlgili reklamcılığın avantajlarından yararlanmak için insanların internette izlemeyi kabul etmesi gerekmemelidir. Ve reklamverenlerin, dijital reklamcılığın performans avantajlarından yararlanmak için web üzerindeki bireysel tüketicileri izlemesine gerek yok.

Google, bu değişiklikle birlikte kullanıcıların web tarayıcı geçmişini artık reklamverenlere satmayacak.

Artık tarama verileri üzerinden analiz ettiği verileri reklamverenlere satmayacak

Tarama verileri üzerinden para kazanarak dünyanın en değerli şirketleri arasına giren Google'ın yaptığı bu açıklamayı anlamak kolay değil. Arama devinin ileriye dönük olarak 'alakalı reklam' sunma stratejisi ise FLoC olarak isimlendirilen yeni bir yapıyı temel alıyor. Bu da aslında Federated Learning of Cohorts API şeklinde geçiyor. Bu çözüm, kullanıcıların belirli davranışlarını ayrıntılı olarak izlemek yerine, benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcı gruplarına dayanıyor.

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Bu çözümlerin, gizlilik konusunda artan tüketici beklentilerini karşılayacağına, hızla gelişen yasal kısıtlamalara karşı koyamayacağına ve bu nedenle sürdürülebilir bir uzun vadeli yatırım olmayacağına inanıyoruz.

Google, FLoC tabanlı sistemi yeni sistemi gelecek ay yeni Chrome ile test etmeyi planlıyor. Böylece ikinci çeyrekten itibaren Google Ads'deki reklamverenler üzerinde de çeşitli denemeler başlayacak.

Şaşırtıcı olsa da şirketin Avrupa Birliği ve ABD hükümeti tarafından artan incelemeler düşünüldüğünde veri izleme değişiklikleri için adım atması mantıklı. Ayrıca şirket kendi şartlarında değişiklikler yaparak veri gizliliğiyle alakalı daha katı düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor olabilir.