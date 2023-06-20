Google’a 'tekel' soruşturması

Google’ın tüm dünya üzerinde en fazla izleme alan platformu olan Youtube’da reklam vermek isteyen firmalara kendisinden başka seçenek sunmadığı için Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Geçmişte farklı reklam teknolojileri veya firmaları kullanılarak reklam verilebilen Youtube yakın zamanda yapılan güncellemeler ile Google’dan üçüncü taraf ajans ya da şirketlerin reklam satmasına olanak tanımayacak hale geldi. Reklam vermek isteyen kişiler Youtube reklamı verdiğinde Google’ın teknolojilerine mecbur bırakılıyor. Bu kapsamda Google reklamların verilerini, tıklanma sayıları gibi durumları kendi dışındaki şirketler ile paylaşmıyor. Paylaşılmayan verileri sadece kendisi sağlayan Google kullanıcıları kendisinden reklam almaya mecbur bırakıyor.

KENDİ ÜRÜN VE HİZMETLERİNE ÖNCELİK

Reklam satın almak isteyen kişilerin kriterlerini söyledikten sonra aldığı anlık ihale ve fiyat tekliflerinde Google kendi ürünlerini ve hizmetlerini öne çıkarıyor ve kullanıcıyı yanıltıyor. Bu reklamları alabilecek ajanslar veya kuruluşlar anlık ihalelere müdahil olamıyorlar ve Google kendi reklamını alan kişinin tamamen sisteme entegre olmasını sağlıyor. Google bunu tümleşik bir hizmet olarak veriyor ve diğer şirketlerin kendi verdiği hizmetleri verememesini sağlıyor.

PAZARDA ŞEFFAFLIK PROBLEMİ

İnternet reklamcılığı ve özellikle Youtube üzerinde şeffaflık problemi de bulunuyor. Google kendi ürünlerini önceliklendirdiği için hâkim olduğu internet reklamcılığı sektörünü kötüye kullanıyor. Sisteme dâhil olamayan ajanslar ve reklam firmaları farklı pazarlarda Google’dan şikayetçi oluyor. Avrupa Birliği bölgesinde yaşanan benzer sorunlar nedeniyle Google’a soruşturma açılmıştı. Google hakim durumunu kötüye kullanma suçu nedeniyle daha önce 8 milyar Avro’ya yakın ceza almıştı.

Avrupa Birliği göz açtırmadı

Google’ın rekabeti ihlal ettiğine yönelik farklı ülkelerde de cezai soruşturma açılmıştı. AB Komisyonu, ABD merkezli Google ile Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın görüntülü reklam (Display add) teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere geçen yıl resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.







