Teknoloji Googleın çatı şirketi sesleri ayırt edebilen işitme cihazı tasarlıyor
İNTERNET

Google'ın çatı şirketi sesleri ayırt edebilen işitme cihazı tasarlıyor

Alphabet'in Wolverine olarak isimlendirdiği yeni teknolojisi, kalabalıktaki sesleri ayırt etmeyi sağlıyor. Bu sayede ilerleyen süreçte özellikle kulak içi yapısındaki işitme cihazlarında kullanım söz konusu olabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google
Google

Google'ın çatı şirketi Alphabet, bir dizi 'deneysel proje' üzerinde çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan bilgiler, işitme duyusunu artırabilecek giyilebilir bir cihaz geliştirdiği yönünde. Rapor, Wolverine olarak isimlendirilen yeni cihazın 'kalabalık ortamlardaki sesleri izole etme' üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Ekip aslında yaklaşık 3 yıldır bu teknolojiyi geliştiriyor. Ancak bugün gelinen noktada her şey daha somut gibi görünüyor. İlerleyen süreçte bu sistemin kulak içi cihazlara entegre edilmesi bekleniyor.

Ticarileşme için gerekenler yapılıyor

Projenin sözcüsü, işitmenin geleceğini araştırdıklarını ve bu sistemin ticarileşmesi için gereken adımların atıldığını duyurdu. Google, geçtiğimiz yıllardaki başarısız Glass girişimi gibi bir durumla karşılaşmak istemiyor.

Facebook ve Oculus da benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Hatta bununla alakalı olarak geçtiğimiz dönemlerde tanıtımvideosu da yayınlanmıştı.

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