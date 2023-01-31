Google'ın yapay zekası bu kez metni müziğe çevirdi

Geçmişte benzeri çalışmalar olsa da MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiği açıklandı. Atmosfer ve hatta belirli enstrümanlar öngören paragraf uzunluğundaki açıklamalardan oluşturulmuş gerçek şarkılara benzeyen 30 saniyelik parçaların yanı sıra "melodik tekno" gibi bir veya iki kelimeden oluşturulmuş beş dakikalık parçalar var.