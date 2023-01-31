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Teknoloji

Google'ın yapay zekası bu kez metni müziğe çevirdi

Google araştırmacıları, yeni bir yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi.

10:11 . 31/01/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Google, metinleri müziğe dönüştüren MusicLM adlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. MusicLM, DALL-E'nin metinler aracılığıyla görüntüler oluşturmasına benzer şekilde, metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabiliyor, ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor. Uygulamanın örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

BEŞ DAKİKALIK PARÇALAR VAR

Geçmişte benzeri çalışmalar olsa da MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiği açıklandı. Atmosfer ve hatta belirli enstrümanlar öngören paragraf uzunluğundaki açıklamalardan oluşturulmuş gerçek şarkılara benzeyen 30 saniyelik parçaların yanı sıra "melodik tekno" gibi bir veya iki kelimeden oluşturulmuş beş dakikalık parçalar var.


MusicLM, insan vokallerini bile simüle edebiliyor, ancak sesler yine de insan sesine oranla statik kalıyor. Uygulama insanların kullanımına henüz açılmadı. Şirket ne zaman açılacağına dair bir yorumda bulunmadı.



#MusicLM
#GOOGLE
#yapay zeka
1 saat önce
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Google'ın yapay zekası bu kez metni müziğe çevirdi
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