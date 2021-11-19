Hat kopma sorununu onaran iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, geçtiğimiz hafta sonu iOS 15.1 güncellemesini yayınlayarak SharePlay desteğini aktif hale getirmişti. Bu sistem; müzik, film ya da televizyon şovlarını birlikte oynatıp eşzamanlı olarak izlemeyi sağlıyor. Üstelik ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet sistemi de sunuluyor. Şimdi ise geliştiriciler için iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme hangi modelleri kapsıyor?

iPhone 12 ve iPhone 13 serisi modelleri etkileyen hat kopması problemi bu güncellemenin ardından tarihe karışıyor. Zira bazı kullanıcılar bu problemden şikayet ediyordu.

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ile birlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

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Apple iOS 15.1.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 15.1.1 güncellemesi tüm güncellemeler gibi hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun için Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmına erişmek gerekiyor. Ancak güncellemenin 386 MB olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

TEKNOLOJİ SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı