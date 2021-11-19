Teknoloji Hat kopma sorununu onaran iOS 1511 güncellemesi yayınlandı
MOBİL

Hat kopma sorununu onaran iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, 'hat kopması' problemlerini ortadan kaldırmak için iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme üzerinden erişilebilen 386 MB'lık güncelleme, iPhone 12 ve iPhone 13 serisini kapsıyor.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Hat kopma sorununu onaran iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı
iOS 15.1.1

Apple, geçtiğimiz hafta sonu iOS 15.1 güncellemesini yayınlayarak SharePlay desteğini aktif hale getirmişti. Bu sistem; müzik, film ya da televizyon şovlarını birlikte oynatıp eşzamanlı olarak izlemeyi sağlıyor. Üstelik ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet sistemi de sunuluyor. Şimdi ise geliştiriciler için iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme hangi modelleri kapsıyor?

iPhone 12 ve iPhone 13 serisi modelleri etkileyen hat kopması problemi bu güncellemenin ardından tarihe karışıyor. Zira bazı kullanıcılar bu problemden şikayet ediyordu.

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ile birlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

Apple iOS 15.1.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 15.1.1 güncellemesi tüm güncellemeler gibi hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun için Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmına erişmek gerekiyor. Ancak güncellemenin 386 MB olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı
TEKNOLOJİ
SharePlay özelliğini getiren iOS 15.1 güncellemesi yayınlandı

Apple iOS 15.1 güncellemesi 25 Ekim'de yayınlanabilir
TEKNOLOJİ
Apple iOS 15.1 güncellemesi 25 Ekim'de yayınlanabilir

Cesaretim sayesinde yaşıyorum

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu.
Saadet zinciri vurgunu

'Saadet zinciri' vurgunu

​3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç.
Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.