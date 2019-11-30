Her 4 gençten biri cep telefonu bağımlısı

Araştırmalara göre her 4 gençten biri telefon bağımlısı.

2011 yılından beri Avrupa, Amerika ve Asya'dan 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocukla yapılan 41 araştırmayı inceleyen çalışma, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' veya 'işlevsiz' bir şekilde akıllı telefon kullandığını gösterdi.

Analiz, telefon mevcut olmadığında kaygılanan ya da cihazla zaman geçirmek için etkinlikleri ihmale neden olan bu bağımlılığının akıl sağlığı üzerinde zararlı etkileri olduğunu da ortaya koydu.

Akıllı telefonuyla 'problemli' ilişkisi olan gençler arasında depresyon, kaygı bozukluğu ve stres oranı diğerler gençlere göre daha yüksek. Bu gençler, aynı zamanda uyku problemleri de yaşıyor. Bu kategorideki gençlerin zamanlarının çoğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçirdiklerini söylüyor.

Araştırmayı İngiltere'nin King's College London Üniversitesi Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü'nde yürüten Dr.Ben Carter, sonuçlar hakkında “İncelememizde yalnızca ağır kullanımın değil, akıllı telefon kullanımına yönelik 'bağımlı' bir davranış modeline bakarak, bu tür işlevsiz davranışlar ile daha zayıf zihinsel sağlık sonuçları arasında bağlantı kurduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılık Departmanı'ndan Dr.Nicola Kalk ise "Akıllı telefonlar bir yere kaybolmayacağına göre sorunlu kullanımın ne kadar yaygınlaştığını anlamaya ihtiyacımız var." yorumu yaptı.

Kalk, “Henüz hala bağımlılığı yaratanın akıllı telefonun kendisinin mi yoksa kullanılan uygulamaların mı olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Araştırmacılar, ayrıca gelecek nesillerin ruh sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemek için konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılması gerekliliğinin altını çizdi.