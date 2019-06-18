HONOR 20 Pro ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı

HONOR 20 Pro satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Çinli teknoloji üreticisi Huawei in çatısı altında üretim yapan Honor’un yeni telefonu bütük beğeni kazandı ve satışa çıkar çıkmaz büyük bir rekora imza attı.

HONOR 20 PRO YOK SATTI!

Honor markasının en gözde akıllı telefonlarından biri olan HONOR 20 PRO Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunuldu.

Satışa sunulmasının ardından 3 saniye içersinde 100 milyon Çin Yuanı yani 85 milyon TL lik satış ile yeni bir rekora imza atan HONOR 20 PRO rekor kırarak tüm dünya da adından söz ettirmeyi başardı.

HONOR 20 PRO YAPAY ZEKA DESTEKLİ 4 KAMERA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!

Kamera yetenekleri ile meraklılarını cezbeden HONOR 20 PRO, fotoğraf tutkunu hayranlarına "Mucizeyi Yakala" sloganı ile sunuldu. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lens ile tüm yeteneklerini başarılı bir şekilde sergileyen cihaz, DxOmark performans testlerinden aldığı 111 puan ile de en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 2. sıraya yerleşmeyi başardı.

HONOR 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

- Boyutlar: 154,6 x 74 x 8,4 mm / 182 gr ağırlık

154,6 x 74 x 8,4 mm / 182 gr ağırlık - Ekran: 6.26-inç 1080 x 2340 piksel (IPS LCD ekran )

6.26-inç 1080 x 2340 piksel (IPS LCD ekran ) - İşlemci: SamsungHiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2.6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55)

SamsungHiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2.6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55) - Grafik işlemci: Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 - RAM: 8GB

8GB - Depolama alanı: 256GB

256GB - Arka Kamera: 48 MP, f / 1.4, 8 MP, f / 2.4, 16 MP, f / 2,2, 2 MP, f / 2,4

48 MP, f / 1.4, 8 MP, f / 2.4, 16 MP, f / 2,2, 2 MP, f / 2,4 - Ön kamera: 32 MP, f / 2.0, diyafram açıklığı / OIS 1080p 30fps gyro-EIS ve HDR

32 MP, f / 2.0, diyafram açıklığı / OIS 1080p 30fps gyro-EIS ve HDR - Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh - Diğer Özellikler: Type-C 2.0 bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0,

FOTOĞRAF 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ​HONOR 20 Pro tüm detayları ile dikkat çekti Çinli teknoloji devi Huawei'in çatısı altında üretim yapan Honor, en güzide telefonu Honor 20 Pro ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Tasarım ve donanım özellikleri ile kullanıcılarına beklentinin çok üzerinden bir deneyim sunan cihaz, yapay zeka destekli kamerası ile kendini zirveye taşıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder