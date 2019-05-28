Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim olacak“

Huawei CEO’su Ren Zhengfei basına yaptığı bir açıklamada, Huawei’nin ABD’ye bağlı olmadığını belirterek, “Zafer bizim olacak. Çin’in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Asıl kaygısının, beşeri bilimler de dahil olmak üzere Çin’deki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyleyen Ren, Huawei’nin zaten her yerden en üst düzey yetenekleri çekebildiğini vurgulayarak, "Çin’in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Kızım hapishaneden doktorasını tamamlayıp çıkacak



ABD ile Huawei arasında yaşanan kriz sonucu tutuklanan kızı Meng Wanzhou’nun hapse girmesinin beklendiğini belirten Zhengfei, bundan endişe duymadığını, aynı zamanda Kanada’da Huawei’nin üst düzey yöneticisi olan Wanzhou’nun eğitimine hapishanede de devam ederek doktorasını tamamlayarak çıkacağına inandığını belirtti. Ren Zhengfei, “Endişelenmiyorum, çünkü kızım da çok iyimser. Kendi kendine çalışabilen bir insan. Cezaevinde doktor olacak ve hapishaneden bir doktora derecesi tamamlamış olarak çıkacak” dedi.

EKONOMİ Huawei'den ilk kötü haber geldi: Bir bölümde üretim durdu

TEKNOLOJİ Huawei Kurucusu Zhengfei: “Kısıtlamalar bizi etkilemeyecektir”

EKONOMİ Trump'tan Huawei açıklaması: Çok tehlikeli

TEKNOLOJİ Huawei tarih verdi: Yeni sistem geliyor