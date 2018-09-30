Teknoloji Huawei Mate 20 Pro piyasaya çıkmadan en iyisi seçildi
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Huawei Mate 20 Pro piyasaya çıkmadan en iyisi seçildi

Akıllı telefonların kameralarını puanlayan DxOMark’ta Huawei’nin yeni çıkacak amiral gemisi Mate 20 Pro’nun skoru tüm zamanların en yüksek puanını aldı. Piyasada olan ve yakın tarihlerde çıkacak cihazlar arasında en iyisi olabilir.

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Huawei Mate 20 Pro, 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek bir etinlikle tanıtılacak.
Huawei Mate 20 Pro, 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek bir etinlikle tanıtılacak.

Bir akıllı telefon kamerasının kalitesini değerlendirmek için birçok kriter var, ancak en kullanışlı olanlardan biri DxOMark tarafından verilen puan. Bu puanlama, akıllı telefon fotoğraf makinelerine kapsamlı bir bakış sunan bir sitenin ürünü. DxOMark skoru bazında Huawei Mate 20 Pro piyasadaki telefonlardan en iyi fotoğraf makinesine sahip olanı denebilir.

  • Chip’te yer alan habere göre Mate 20 Pro henüz piyasaya sürülmeden, DxOMark skoru hesaplandı. Ancak Weibo'dan bir kişi, bir dizi yeni çıkacak telefonun puanlarını gösteren bir görüntüyü yayınladı ve Huawei Mate 20 Pro, 116 puanla ilk sırada yer aldı.

Apple'ı geride bıraktı

Huawei P20 Pro'nun skorunun 109 olduğu göz önüne alınınca, Mate 20 Pro'nun bu kameranın yükseltilmiş bir versiyonu olacağından liderliğe 7 puan farkla oturması oldukça inandırıcı.

Sızıntıdaki diğer önemli puanlar arasında her ikisi de 104 puan alan iPhone XS ve iPhone XS Max da var.

Ancak skor, nihayetinde sadece bir sayıdan ibarettir. Bir telefon kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair tam bir fikir edinmek için tam analizleri okumak veya daha iyisi kendiniz denemeniz gerekir. Yine de, amiral gemileri söz konusu olduğunda, bu modelin kamerasının tüm beklentileri fazlasıyla yerine getireceği kesin gibi duruyor.

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