Huawei Mate 80 serisi geliyor: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

Sızan bilgilere göre Huawei Mate 80 serisi, markanın premium çizgisini sürdürecek şekilde tasarlanıyor. Klasik Siyah ve Beyaz renklerinin yanı sıra, seriye özel olarak Zümrüt Yeşil ve Parlak Altın gibi dikkat çekici iki yeni renk seçeneği sunulacak. Bu renklerin, yüksek kaliteli malzeme yapısı ve gelişmiş kamera modülüyle birleşerek cihazlara lüks bir görünüm kazandırması bekleniyor. Huawei’nin bu özel renk tercihleriyle hem genç kullanıcıları hem de premium segmentteki teknoloji tutkunlarını hedeflediği düşünülüyor.





Huawei Mate 80 çıkış tarihi ne zaman?

Sızıntılara göre Huawei Mate 80 serisi, ilk olarak Çin pazarında 2026 yılının ilk çeyreğinde, büyük olasılıkla Mart ayında tanıtılacak. Global pazara sunulma takvimi ise henüz netleşmiş değil ancak Çin lansmanından kısa bir süre sonra uluslararası kullanıcılarla buluşması bekleniyor.





Huawei Mate 80 serisinden beklentiler