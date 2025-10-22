Yeni Şafak
Huawei Mate 80 serisi geliyor: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

Huawei Mate 80 serisi geliyor: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

23:4122/10/2025, Çarşamba
G: 23/10/2025, Perşembe
Huawei Mate 80 serisi geliyor: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı
Huawei Mate 80 serisi geliyor: Çıkış tarihi ve renk seçenekleri sızdırıldı

Huawei, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak yeni amiral gemisi serisi Mate 80 için hazırlıklarını sürdürüyor. Son sızıntılar, hem cihazın tasarım detaylarını hem de lansman takvimine dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. İşte Huawei Mate 80 serisine dair bilinen her şey…

Sızan bilgilere göre Huawei Mate 80 serisi, markanın premium çizgisini sürdürecek şekilde tasarlanıyor. Klasik Siyah ve Beyaz renklerinin yanı sıra, seriye özel olarak Zümrüt Yeşil ve Parlak Altın gibi dikkat çekici iki yeni renk seçeneği sunulacak. Bu renklerin, yüksek kaliteli malzeme yapısı ve gelişmiş kamera modülüyle birleşerek cihazlara lüks bir görünüm kazandırması bekleniyor. Huawei’nin bu özel renk tercihleriyle hem genç kullanıcıları hem de premium segmentteki teknoloji tutkunlarını hedeflediği düşünülüyor.


Huawei Mate 80 çıkış tarihi ne zaman?

Sızıntılara göre Huawei Mate 80 serisi, ilk olarak Çin pazarında 2026 yılının ilk çeyreğinde, büyük olasılıkla Mart ayında tanıtılacak. Global pazara sunulma takvimi ise henüz netleşmiş değil ancak Çin lansmanından kısa bir süre sonra uluslararası kullanıcılarla buluşması bekleniyor.


Huawei Mate 80 serisinden beklentiler

Henüz teknik özellikleri netleşmese de Mate 80 serisinin önceki modellerde olduğu gibi güçlü bir işlemci, yapay zeka destekli kamera teknolojisi ve HarmonyOS'in en güncel sürümü ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Huawei'nin kendi geliştirdiği çipsetlerin bu seride kullanılması da gündemde.

