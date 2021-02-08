Huawei telefon kilidini sesle açmayı sağlayan özelliğin patentini aldı

Akıllı telefon üreticileri, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma gibi biyometrik tarayıcıları geliştirmeye devam ediyor. Hatta artık fiziksel bir tuşa entegre edilen parmak izi okuyucular yerine bu sistem doğrudan ekran altına entegre ediliyor. Ama bazı şirketler yepyeni bir kilit açma teknolojisi üzerinde çalışıyor: Ses tanıma. Bu sayede ilerleyen yıllarda akıllı telefon kilitlerinin sesli komutla açılması söz konusu olabilir.

Şu anda Huawei tarafından geliştirilen ve patenti alınan yeni sistem, yapay zekâ desteğiyle sesi algılayıp bunun üzerinden bir çıkarım yapıyor.

Huawei'nin yeni ses tanımlama sistemi ek güvenlik için yapay zekâdan destek alıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Huawei'nin bu yeni teknolojisi için ilk başvuru Temmuz 2019'da yapılmış. Ancak aradan 6 ay geçtikten sonra 29 Ocak 2021 itibariyle süreç tamamlanmış. Böylece kullanıcıların öncelikle sesini tanımlaması ve ardından biyometrik tarayıcı adımlarının sesle aşılması için gerekli izin vermesi gerekiyor. Daha sonrasında işlem tamamlanıyor ve kilit açma işlemleri için bu sistem kullanılmaya başlanabiliyor.

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En çok merak edilen konu ise güvenlik. Çünkü yüz tanıma teknolojilerinin parmak izi okuyucuya göre çok daha güvenli olduğu biliniyor. Benzer şekilde sesli tanıma sisteminin de güvenlik anlamında bir üst aşamaya geçeceği tahmin ediliyor. Yani sesli tanımlama aslında hem parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma sistemlerine göre çok daha güvenli bir kilit açma yöntemi.