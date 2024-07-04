İndirim ve teklifleri artık bir arada

Tüketicileri favori ürünlerindeki en iyi indirimlerle buluşturmak için tasarlanan akıllı mobil uygulama Lessy, arzu ettikleri ürünlere uygun fiyatla ulaşmak isteyen ve pazarlığı da seven Türkiye’deki tüketicilere önemli fırsatlar sunuyor. Uygulama aynı zamanda, perakendecilere herhangi bir ücret ödemeden satış geliştirme, pazarlama ve analitik için verimli bir platform sunuyor. Önde gelen perakende mağazalarının indirim ve tekliflerini tek bir kullanıcı dostu mobil uygulamada toplamak üzere geliştirilen Lessy, Aralık 2023'te Türkiye'de faaliyete geçti. Şirket Türkiye'nin önde gelen perakendecileri ve satış noktaları ile iş ortaklıkları kurarak, daha fazla müşteri trafiği arayan mağazalar ve en uygun fiyatların peşindeki tüketiciler arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki sunuyor.