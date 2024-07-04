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Teknoloji

İndirim ve teklifleri artık bir arada

Yaklaşık 6 ay önce Türkiye pazarına giren ve perakende mağazalarında tüketicileri ihtiyaç duydukları ürünler odağında en iyi indirimlerle buluşturan ve büyümeye devam eden Lessy uygulaması, kısa sürede 1 milyondan fazla uygulama indirme sayısına, 500 bin aylık aktif kullanıcıya ve ülke çapında 200'den fazla perakendeci kataloğu kapsama alanına ulaştı.

Abdulkadir Önder
13:28 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
lessy uygulaması
lessy uygulaması

Tüketicileri favori ürünlerindeki en iyi indirimlerle buluşturmak için tasarlanan akıllı mobil uygulama Lessy, arzu ettikleri ürünlere uygun fiyatla ulaşmak isteyen ve pazarlığı da seven Türkiye’deki tüketicilere önemli fırsatlar sunuyor. Uygulama aynı zamanda, perakendecilere herhangi bir ücret ödemeden satış geliştirme, pazarlama ve analitik için verimli bir platform sunuyor. Önde gelen perakende mağazalarının indirim ve tekliflerini tek bir kullanıcı dostu mobil uygulamada toplamak üzere geliştirilen Lessy, Aralık 2023'te Türkiye'de faaliyete geçti. Şirket Türkiye'nin önde gelen perakendecileri ve satış noktaları ile iş ortaklıkları kurarak, daha fazla müşteri trafiği arayan mağazalar ve en uygun fiyatların peşindeki tüketiciler arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki sunuyor.

Akıllı alışveriş için dijital alışveriş asistanı

Uygulamanın tüketiciler için dijital bir alışveriş asistanı olduğunu söyleyen Lessy Türkiye Ülke Müdürü Niyazi Doğan Öncü, “Bunu, en cazip fırsatlara ve nerede akıllıca alışveriş yapılacağına dair içgörülerini paylaşan bir arkadaşa sahip olmak gibi düşünebilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı açmak ve satın almak istediğiniz ürünü aramak. Lessy size çevrenizdeki tüm mağazalar için en iyi fiyat seçeneklerini gösterecektir" dedi.

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