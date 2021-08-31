Teknoloji Instagram doğum günü bilgisini zorunlu hale getiriyor
İNTERNET

Instagram doğum günü bilgisini zorunlu hale getiriyor

Instagram, kullanıcıların bazı bilgileri paylaşmasını zorunlu tutuyor. Son aktarılanlara göre bunlar arasına 'doğum günü' de ekleniyor. Yani böylece küçük yaştaki kullanıcılar için çeşitli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram doğum günü bilgisini zorunlu hale getiriyor
Instagram

Instagram, belirli aralıklarla sistemsel güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son bilgilere göre platform yakında tüm kullanıcılardan 'doğum günü bilgisi' isteyecek. Yani aslında Instagram'a kayıt aşamasında ya da daha sonrasında Ayarlar üzerinden bu bilgiyi paylaşmayan kişilerin karşısına çeşitli uyarılar çıkacak.

Instagram, bu düzenlemenin ardından doğum günü bilgisini zorunlu hale getiriyor.
Instagram, bu düzenlemenin ardından doğum günü bilgisini zorunlu hale getiriyor.

Söz konusu bu güncelleştirmenin arka planında 13 yaşından küçükleri filtreleme yer alıyor. Uzunca bir süredir çocuklar için özel bir sürüm hazırlayan platform, böylece sakıncalı olabilecek içerikleri çocukların karşısına getirmeyecek.

Doğum günü bilgisi paylaşma zorunluluğunun ne zaman aktif edileceği ise şimdilik belli değil.

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