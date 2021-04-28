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Teknoloji Instagram içerik oluşturucular için yeni mağaza seçeneklerini test ediyor
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Instagram içerik oluşturucular için yeni mağaza seçeneklerini test ediyor

Instagram, içerik oluşturucuların mağazaları daha aktif kullanmasını ve gelir elde etmesini sağlayabilecek 'markalı içerik pazarı' şeklinde isimlendirilen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram içerik oluşturucular için yeni mağaza seçeneklerini test ediyor
Instagram

Instagram, içerik oluşturanlar için yeni seçenekler üzerinde çalışıyor. Şirket, özel dükkanlar; bağlı kuruluş ticaretleri ve markalı içerik pazarı da dahil olmak üzere içerik oluşturucuların platformdan para kazanmasına yardımcı olabilecek yeni araçlar geliştiriyor. Mark Zuckerberg, Instagram şefi Adam Mosseri ile yaptığı canlı yayınında konuyla alakalı ayrıntıları paylaştı.

İçerik Oluşturucu Mağazaları; şirketin mevcut alışveriş özellikleriyle birlikte işletmelerin ürün satmasına olanak tanıyor. Konuyla alakalı olarak Zuckerberg'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

  • Çok sayıda içerik oluşturucunun da mağaza kurduğunu görüyoruz ve içerik oluşturucu iş modeli olmanın bir parçası, harika içerikler ortaya çıkarmak ve sonrasında bunları satabilmeye dayanıyor. Bu nedenle içerik oluşturucu dükkanlarına sahip olmak harika.

Zuckerberg, şirketin Instagram yıldızlarının ürünlerini tanıtmak için ödeme almasını sağlayacak araçlar üzerinde çalıştığını da özellikle belirtiyor. Yani önerilen ürünlerin satışından doğrudan Instagram üzerinden pay alma gibi durumlar da söz konusu olacak. Tüm bunlara ek olarak 'marka içerik pazarı' olarak isimlendirilen yeni bir özellik de geliştirme aşamasında.

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