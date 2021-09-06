Teknoloji Instagram ideal hashtag paylaşımıyla alakalı açıklama yaptı
İNTERNET

Instagram ideal hashtag paylaşımıyla alakalı açıklama yaptı

Instagram, fotoğraf ya da video paylaşımlarında çok daha fazla kişiye erişmek isteyenler için doğru hashtag kullanımıyla alakalı bilgiler verdi. Bu noktada hashtag'lerin yorumlarda değil, başlık kısımlarında paylaşılması gerektiğinin altını çizen platform, böylece çok daha geniş bir kitleye erişim sağlanabileceğini ifade etti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram ideal hashtag paylaşımıyla alakalı açıklama yaptı
Instagram

Milyonlarca Instagram kullanıcısı, daha fazla kişiye erişebilmek adına fotoğraf, video ve diğerhemen her paylaşımda çeşitli ipuçları deniyor. Bu noktada hashtag'ler de aktif olarak kullanılıyor. Son olarak Instagram, paylaşımlarında hashtag'lere yer veren kişiler için doğru kullanımı gösteren çeşitli paylaşımlar yaptı.

Bazı kişiler, hashtag'lerin gönderi sonrasındaki yorumlarda yazılması gerektiğini belirtirken Instagram ise bunu için başlık kısmının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Platform, bunu yapmanın keşfedilme konusunda daha büyük avantaj sağladığını özellikle belirtiyor.

Yani bu durumda paylaşımlarda daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyenlerin mutlak suretle başlık kısmında hashtag kullanmasında yarar var.

Instagram, hem canlı yayın hem de Reelspaylaşımlarına ilişkin detayları gösteren yeni bir sayfa geliştirdi. Böylece uygulama üzerinden eskisine oranla çok daha fazla detay görülebiliyor. Ayrıca şirket Hikayeler kısmında paylaşılan videoları daha çokkısık sesle ya da sessiz izlemeyi tercih edenler için yeni erişilebilirlik seçenekleri getiriyor.

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