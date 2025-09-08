Yeni Şafak
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması kaldırıldı

Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması kaldırıldı

8/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
Sosyal medya platformlarına uygulanan bant daralması kademeli olarak kaldırılıyor. Vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına giriş yapabiliyor.

Türkiye'de dün akşam saatlerinden itibaren, başta Instagram, Facebook, X, TikTok ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarına erişim sorunları yaşandı.

Yetkili kaynaklardan resmi bir açıklama yapılmasa da, bilindiği gibi; İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sokak' çağrısını fırsat bilen bazı marjinal gruplar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek polisle çatışmaya girmişti.

Emniyet güçleriyle karşı karşıya gelen gruplar, barikatları aşmak için polise mukavemet göstermiş, polisler biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Hal böyleyken sosyal medyada yaşanan kısıtlamaların bu tip örgütlenmeleri engellemek maksadıyla alınmış olabileceği kuvvetli bir ihtimaldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığını kapatma kararı aldı

CHP yönetimi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Yeni adres ise CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.

Bölgede tansiyonun düşmesi sonrası, bant daralması kademeli olarak kaldırıldı.

Vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına giriş yapabiliyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

