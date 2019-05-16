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Teknoloji İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı
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İNTERNET

İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı

İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı

İnternetten binlerce kişiyi dolandıran uluslararası siber suç çetesinin lideri Gürcistan'da tutuklandı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Gürcistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kullandıkları yazılım aracılığıyla sanal alemde 40 bin kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandıran uluslararası suç çetesinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonun son iki yıldır Gürcistan, Almanya, ABD, Ukrayna ve Moldova iş birliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Kod adı "None" olan çetenin lideri A.K ile kod adı "Phantom" olan yardımcısı M.K'nın güvenlik güçlerince Tiflis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldığı Tiflis Şehir Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonda Avrupa Polis Teşkilatının (Eurupol) da yer aldığı belirtildi.

Çetenin yaklaşık 40 bin bilgisayara "GozNym" yazılımıyla siber saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırıya maruz kalanlar arasında hukuk firmaları, uluslararası şirketler ve kurumlar bulunduğu kaydedildi.

  • Bu arada Europol'dan yapılan açıklamada ise çetenin üyelerine yönelik Almanya, ABD, Moldova ve Gürcistan'da soruşturmaların başlatıldığı, örgütün 5 Rus üyesinin firarda olduğu bildirildi.
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