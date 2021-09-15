iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Apple, dün akşam saatlerinde internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında ilk sırada yeni iPad, yeni iPad mini, Apple Watch Series 7 ve iPhone 13 ailesi yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak merak edilen iOS 15 güncellemesiyle alakalı çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı. Saat 20:00'den itibaren iPhone'lar için bu güncelleme sunulmaya başlanacak.

iOS 15 güncellemesi hem tasarım hem de özellik kapsamında bir dizi yenilik getiriyor.

iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?

iPhone SE

iPhone SE 2

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

TEKNOLOJİ iPhone'lar için iOS 14.8 güncellemesi yayınlandı

Bu arada Apple iOS 15 ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı'nı bir adım daha öteye götürüyor. Şirket artık kendi uygulamalarında da reklam takibi için izin istemeye başlıyor.

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