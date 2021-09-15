iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Apple, dün akşam saatlerinde internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında ilk sırada yeni iPad, yeni iPad mini, Apple Watch Series 7 ve iPhone 13 ailesi yer alıyor.
Tüm bunlara ek olarak merak edilen iOS 15 güncellemesiyle alakalı çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı. Saat 20:00'den itibaren iPhone'lar için bu güncelleme sunulmaya başlanacak.
iOS 15 güncellemesi hem tasarım hem de özellik kapsamında bir dizi yenilik getiriyor.
iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?
- iPhone SE
iPhone SE 2
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Bu arada Apple iOS 15 ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı'nı bir adım daha öteye götürüyor. Şirket artık kendi uygulamalarında da reklam takibi için izin istemeye başlıyor.
- Uygulama Takibi Şeffaflığı nedir?
Uygulama Takibi Şeffaflığı, bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla başka şirket uygulamalarını ve web sitelerindeki eylemlerinizi takip edip edemeyeceğini seçmenizi sağlar.