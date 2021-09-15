Teknoloji iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı
MOBİL

iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı

Apple, iPhone'lar için en yeni mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Gerek tasarım gerekse özellik kısmında bir dizi yenilikle gelen iOS 15'in çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı. Kullanıcılar saat 20:00 itibariyle mobil işletim sistemini indirebilecekler.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 15 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı
iOS 15

Apple, dün akşam saatlerinde internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında ilk sırada yeni iPad, yeni iPad mini, Apple Watch Series 7 ve iPhone 13 ailesi yer alıyor.

Tüm bunlara ek olarak merak edilen iOS 15 güncellemesiyle alakalı çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı. Saat 20:00'den itibaren iPhone'lar için bu güncelleme sunulmaya başlanacak.

iOS 15 güncellemesi hem tasarım hem de özellik kapsamında bir dizi yenilik getiriyor.

iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?

  • iPhone SE
    iPhone SE 2
    iPhone 6s
    iPhone 6s Plus
    iPhone 7
    iPhone 7 Plus
    iPhone 8
    iPhone 8 Plus
    iPhone X
    iPhone XR
    iPhone Xs
    iPhone Xs Max
    iPhone 11
    iPhone 11 Pro
    iPhone 11 Pro Max
    iPhone 12
    iPhone 12 mini
    iPhone 12 Pro
    iPhone 12 Pro Max

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Bu arada Apple iOS 15 ile birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı'nı bir adım daha öteye götürüyor. Şirket artık kendi uygulamalarında da reklam takibi için izin istemeye başlıyor.

  • Uygulama Takibi Şeffaflığı nedir?

    Uygulama Takibi Şeffaflığı, bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla başka şirket uygulamalarını ve web sitelerindeki eylemlerinizi takip edip edemeyeceğini seçmenizi sağlar.

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