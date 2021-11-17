iPhone 13 ekran değişimlerinde Face ID devre dışı kalmayacak

Apple, geçen hafta Face ID'yi bozmadan ekran değiştirmeyi kolaylaştırmak için iPhone 13'lere özel bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını duyurdu. Ancak bu sürümün ne zaman çıkacağına dair hiçbir detay belirtilmedi. Uzmanlara göre iOS 15.2 beta çalıştıran iPhone 13'lerde Face ID bozulmadan ekran değişimleri mümkün hale geliyor.

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Güncellemeden önce, ekran değişiminin Apple haricinde yapıldığı durumlarda Face ID tamamen devre dışı kalıyordu. Bu da üçüncü parti ekran değişimlerinin yapılamayacağı anlamına geliyordu. iOS 15.2 beta yüklü bir iPhone 13'te ise bu tarz bir problem olmadığı görüldü.

Face ID hala çalışıyor olsa da ekran değişimi yapılan iPhone 13, ekranın 'gerçek bir Apple bileşeni' olduğunu gösteren bir mesaj gösteriyor. Şu an için iOS 15.2'nin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise belli değil.

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