Teknoloji iPhone 13 ekran değişimlerinde Face ID devre dışı kalmayacak
MOBİL

iPhone 13 ekran değişimlerinde Face ID devre dışı kalmayacak

Normal şartlarda iPhone 13 ekran değişimlerinde yüz tanıyarak kilit açma sistemi Face ID tamamen pasif hale gelebiliyordu. Fakat iOS 15.2 ile bu problemin ortadan kalkması bekleniyor. Yani üçüncü parti ekran değişimlerinde dahi Face ID pasif hale gelmeyecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13 ekran değişimlerinde Face ID devre dışı kalmayacak
iPhone 13

Apple, geçen hafta Face ID'yi bozmadan ekran değiştirmeyi kolaylaştırmak için iPhone 13'lere özel bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını duyurdu. Ancak bu sürümün ne zaman çıkacağına dair hiçbir detay belirtilmedi. Uzmanlara göre iOS 15.2 beta çalıştıran iPhone 13'lerde Face ID bozulmadan ekran değişimleri mümkün hale geliyor.

Güncellemeden önce, ekran değişiminin Apple haricinde yapıldığı durumlarda Face ID tamamen devre dışı kalıyordu. Bu da üçüncü parti ekran değişimlerinin yapılamayacağı anlamına geliyordu. iOS 15.2 beta yüklü bir iPhone 13'te ise bu tarz bir problem olmadığı görüldü.

Face ID hala çalışıyor olsa da ekran değişimi yapılan iPhone 13, ekranın 'gerçek bir Apple bileşeni' olduğunu gösteren bir mesaj gösteriyor. Şu an için iOS 15.2'nin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise belli değil.

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