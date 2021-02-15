Teknoloji iPhone 13 ile birlikte her zaman açık ekran özelliği gelebilir
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iPhone 13 ile birlikte 'her zaman açık ekran' özelliği gelebilir

Bu sene duyurulması beklenen iPhone 13'ün ekranında Always on Display özelliğinin yer alması bekleniyor. Bu sayede bildirim, saat ya da pil yüzdesi kilidi açmadan görüntülenebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13
iPhone 13

Yeni nesil iPhone'lara ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ekran, boyutlar ya da genel hatlarıyla tasarımla ilgili bazı detaylar sızarken, son olarak ekran konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Bu sene çıkacak olan iPhone 13 ailesinde 'always on display' şeklinde de geçen 'her zaman açık ekran' sunulması bekleniyor.

iPhone 13 ile birlikte gelmesi beklenen Always on Display özelliği, bildirim ve saatin kilit açmaya gerek olmadan görülebileceği anlamına geliyor.

iPhone 13 Always on Display nedir?

Yeni iPhone ile birlikte hayata geçmesi beklenen her zaman açık ekran özelliği; bildirimlerin, saat ya da bataryadurumunun telefon kilidi açılmadan görülebileceği anlamına geliyor. Bu da aslında pratik bir yapı sunmuş oluyor.

Aslında uzun bir süredir iPhone 13 ile birlikte Always on Display sisteminin hayata geçebileceği konuşuluyor. Hatta bu noktada 120 Hz'lik bir ekran sunulacağı da özellikle belirtiliyor.

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