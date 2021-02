iPhone 13 ile birlikte 'her zaman açık ekran' özelliği gelebilir Bu sene duyurulması beklenen iPhone 13'ün ekranında Always on Display özelliğinin yer alması bekleniyor. Bu sayede bildirim, saat ya da pil yüzdesi kilidi açmadan görüntülenebiliyor.

Yunus Emre Şahin 15 Şubat 2021, 13:47 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 13:47 Yeni Şafak