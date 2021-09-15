iPhone XR ve iPhone 12 Pro satışları sonlandırıldı

Apple, dün akşam gerçekleştirilen iPhone 13 etkinliğinden sonra bugün itibariyle iPhone XR ve iPhone 12 Pro modellerinin satışlarını sonlandırdı. Yani doğrudan Apple üzerinden artık bu modelleri satın almak mümkün olmayacak. Elbette şu an stokta yer alan cihazlar diğer teknoloji marketlerinde raflarda.

iPhone 12 Pro da satıştan kalkan telefonlar arasında yer alıyor.

iPhone XR, bundan tam 3 yıl önce satışa sunulan bir model. Özellikle düşük maliyeti ve uygun fiyatı sebebiyle bugüne kadar tercih unsurlarından biri olan bu model satıştan kalkmış durumda.

Apple bu noktada geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi eski modelleri devre dışı bırakıp yeni telefonlarla yoluna devam etmek istiyor. Bu arada iPhone SE'nin yanı sıra iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinde çeşitli indirimler var.

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