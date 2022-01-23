İspanya'da ABD-Çin teknoloji savaşı: Mobil Dünya Kongresi'nde yaptırım uygulanan şirketin çalışanı fuar gezemeyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde zirve yapan ABD ve Çin arasındakiteknoloji savaşları Joe Biden ile birlikte azalmış gibi görünse de aslında son sürat devam ediyor. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojide önemli bir gelişim gösteren ve üretimde ABD’yi geçen Çin, artık ‘Uyuyan dev’ değil.

PANDEMİYE RAĞMEN DEVAM

‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinde olduğu gibi, o atağa geçmiş bir teknoloji gücü. ABD tarafı yıkıcı teknoloji savaşını Joe Biden yönetiminde de sürdürmeye kararlı. Bunun son örneği ise önümüzdeki ay sonunda İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek, Mobil Dünya Kongresi 2022 akreditasyonları sırasında yaşanıyor.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği ve son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan etkinliği gezmek için bile ABD'nin koyduğu yasakların kapsamının dışında olmak gerekiyor.

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PARANLA BİLE GİREMEZSİN

Belli bir ücret ödenerek takip edilen ve kayıt sürecinde ciddi ölçütlerin bulunduğu Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 fuar alanına girmek için çalıştığınız kurumun yaptırıma tabi olmaması şartı var. Online başvuru işleminiz sonuçlanmadan organizasyon yetkililerinden “Temsil ettiğiniz şirket ABD ticari yaptırımlarına tabi ise kongreye erişiminize izin verilmeyecektir” bilgisi veriliyor. Kararın sebebi ise ABD'nin ticari kısıtlamalarına dayandırılıyor.

UZAKDOĞU İLE YAKIN REKABET

ABD yasaklısı şirketlerin katılmayacağı bilinmesine rağmen, bireylerin izleyici olarak bile fuara alınmaması eleştirildi. Bu durum, bireysel özgürlükleri de tartışmaya açtı. Uygulama teknoloji meraklılarının tepkisini çekerken, pandemi sürecinde zaten yara alan etkinliğin bu yıl nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. Uzmanlar, ABD’nin teknoloji rekabetinde sınırları giderek genişlettiği, Çinli teknoloji devlerine hareket alanı bırakmak istemediği şeklinde süreci yorumluyor. Söz konusu yasakların Ukrayna krizi nedeniyle Rus şirketlere gelebileceği de konuşuluyor.

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