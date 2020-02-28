Konferans sonu

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir’’de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir’de "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli Buca Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Levent Eraslan yönetiminde düzenlenen panelde Doç Dr. Yusuf Levent Şahin, Doç Dr. Fuat Güllüpınar ve Prof. Dr. Ferhan Odabaşı panelist olarak yer aldı. Panelde Buca Kaymakamı Faik Arıcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da dinleyiciler arasında yerlerini aldı.

Vatandaşlar konuşmacıları dinlerken



Panelde Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve Doç. Dr. Fuat Güllüpınar "Dijital Mahremiyet ve Etik" konularında sunum gerçekleştirdi.

“Sosyal medya ve dijital dünya üzerinde meydana gelen değişim ve etkileşimleri takip etmeye çalışıyoruz”

Panelde dijitalleşme konusunda sunumlar yapıldı.



AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Buca Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirdikleri panelin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kaçınılmaz bir dijital dünya gerçeği var. Bütün iletişim ağları ona yönelmekte. Parasal hareketler onun üzerinden yürümekte. Dünyanın dili farklı, işaretleşmesi farklı, ticareti farklı… Biz de buna dönük olarak dünyanın dilini çözmek ardından da bu dünyanın dilini sağlıklı bir şekilde topluma öğretmek istedik. Tabi burada bir takım zorluklar var. Hem avantajları var hem de dezavantajları var. Hem avantajları hem de dezavantajları bu oluşturduğumuz merkezde bir akademik dille çözüp, insanlara anlatmayı hedefliyoruz. Bugün Buca Kaymakamlığının misafirliğinde İzmir’deydik. Öğrencilerimizle, ailelerle buluştuk. Özellikle ‘Çocuklar bu dünyanın içerisinde bulunduklarında ne yapmalı, avantajları nasıl kullanmaları gerektiği, dezavantajları nasıl kullanmaları gerektiği, nelerden uzaklaşmaları gerektiği konusunda hocalarımız bilgilendirmede bulundu. Daha önce de çeşitli illere gittik, önümüzdeki programlarda da farklı illere gideceğiz. Burada tabi pilot il olarak seçtiğimiz Eskişehir var. Orada 30 okulda, 12 ilçede bu eğitimleri veriyoruz. Oldukça da önemli dönüşler alıyoruz. Çünkü ebeveynler olsun, rehber öğretmenler olsun, öğrenciler olsun bu konuda bilinçleniyorlar. Onlar bilinçlendikçe, bizi de geliştiriyorlar. O nedenle yapmış olduğumuz çalışmaların geri dönüşlerini alarak bu merkez aracılığıyla sosyal medya ve dijital dünya üzerinde meydana gelen değişim ve etkileşimleri takip etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Panelin sonunda Buca Kaymakamı Faik Arıcan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve panele katılan akademisyenlere plaket takdim etti.

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Törenin ardından plaket takdimi gerçekleşti.