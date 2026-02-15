Kasiyersiz mağaza devri

Perakende sektöründe 'yeni nesil kasa' olarak adlandırılan yapay zekâ destekli ödeme sistemleri hızla yaygınlaşıyor. Giyim perakendeciliğindeki küresel markaların mağazalarında kullanılmaya başlanan bu sistemlerde, müşteriler alışverişlerini tamamladıktan sonra ürünleri özel bir okuma alanına ya da kutuya bırakıyor; saniyeler içinde ürünler otomatik olarak tanınıyor ve toplam tutar ekrana yansıyor. Kasada barkod okutma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu teknoloji, “cashier-free” (kasiyersiz) veya akıllı self-checkout sistemleri olarak adlandırılıyor.

SENSÖR ETİKETİ ANINDA OKUYOR

Sistemin temelinde üç ana teknoloji yer alıyor. Bilgisayarla Görme (Computer Vision), kamera ve yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla ürünleri görsel özelliklerine göre tanımlıyor. RFID/NFC etiketler ise ürünlere yerleştirilen küçük çipler sayesinde temassız ve anlık veri aktarımı sağlıyor. Ürünler kutuya konulduğunda sistem aynı anda hepsini okuyabiliyor. Sensör füzyonu adı verilen yöntem ise kamera, ağırlık sensörü ve diğer algılayıcılardan gelen verileri birleştirerek hata payını düşürüyor ve güvenliği artırıyor.

KASA BAŞINDA BEKLEMEYE SON

Uzmanlara göre bu teknolojiler perakende sektöründe operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Kasada bekleme süreleri azalırken personel maliyetleri düşüyor, envanter takibi gerçek zamanlı yapılabiliyor ve stok hataları minimize ediliyor. Aynı zamanda müşteri deneyimi hızlanıyor; özellikle yoğun saatlerde oluşan kuyrukların önüne geçilmesi mağaza içi memnuniyeti yükseltiyor. RFID tabanlı sistemler sayesinde kayıp ve kaçak oranlarının da düştüğü belirtiliyor.





YERLİ FİRMALAR AYNI YOLDA

Küresel ölçekte Amazon’un “Just Walk Out” modeliyle başlattığı dönüşüm, Avrupa merkezli moda ve spor perakendecileri tarafından da benimsenmiş durumda. Decathlon, Zara ve Pull&Bear gibi markalar akıllı kasa sistemlerini mağazalarına entegre ederek dijitalleşme yarışında öne çıkmayı hedefliyor. Türkiye’de ise LC Waikiki markası yakın zamanda mağazalarında aynı teknolojiye geçmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, yapay zekâ destekli ödeme altyapılarının önümüzdeki yıllarda yalnızca büyük zincirlerde değil, orta ölçekli perakendecilerde de yaygınlaşacağını ve sektörün teknoloji temelli yeni bir döneme girdiğini vurguluyor.



