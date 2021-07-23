Konya'da düzenlenecek dördüncü Oyunla Gelecek kampına başvurular açıldı

Son yıllarda birçok farklı belediye hem oyun hem de yazılım geliştirme sürecinde gençlere destek veren önemli adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Bilişim Vadisi DIGIAGE ile oyun geliştirme kampları geliştirn Dijital Türk Oyunları Platformu DiTOP, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Beyşehir kamp alanında 500 kişiyi aşkın katılımcıyla yeni bir etkinlik düzenliyor.

Oyun geliştirme fırsatı

Oyunla Gelecek olarak isimlendirilen kamplar; oyun geliştirmek, dijital sinema ve animasyon süreçlerine dair bilgiye sahip olmak ve bununla birlikte dijital sanatların farklı alanlarında varlık göstermek isteyen gençlere hitap ediyor. Tabii bu yetkinlikler aynı zamanda yüksek gelirli iş fırsatı anlamına da geliyor.

Bu organizasyonun en önemli amaçlarından birisi de elbette girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor olması. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların katılacağı kampta genç girişimciler Oyun Ekosistemi Buluşması ile birlikte ek bir desteğe kavuşacak.

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Oyunla Gelecek kampı kapsamında gençlere bir dizi özel fırsat sunulacak.

Sürekli büyüyen bir dijital pazar

Dünya dijital oyun pazarı 2020 yılında salgının ektisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme Türkiye’de de etkisini gösterdi ve 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi.



Türkiye’nin oyun pazarında 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolarla bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyunları yer alırken, 35 milyon mobil oyuncu, 22 milyon bilgisayar oyuncusu, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.

Türkiye bu alanda rekora koşuyor

Türkiye dijital oyun sektörü son yıllarda adını küresel pazarda duyurmaya ve hatta rekor denebilecek başarılara imza atmaya başladığını vurgulayan Dijital Türk Oyunları Platformu “DiTOP” Kurucu Başkanı Okan Özbay'ın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

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Dijital ürünleri tasarlayacak daha fazla insan kaynağını nasıl geliştireceğimiz, nasıl eğiteceğimiz ve en önemlisi disiplinli bir üretim için nasıl motive edeceğimiz hızlıca çözmemiz gereken süreçler. Bu sebeple birçok üniversitede Dijital Oyun Tasarım bölümlerimiz var ve sayıları artıyor. Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos tarihleri arasında dördüncüsünü yapacağımız kampta, önceki kamplarda deneyim ve başarı kazanan birçok arkadaşımız hikayeleri ile birlikte ustalık yapacaklar. Derler ya balık tutmayı öğretmek gerek diye işte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz. REKLAM Oyunlaştırma, senaryo, yazarlık, hikaye yazarlığı, yapımcı, yönetmen, animatör, çizer, tasarımcı, grafiker, reklamcı, dijital pazarlamacı, müzik ses efekt, oyun tasarımcısı, oyun yazarı, oyun geliştiricisi, oyun programcısı, seviye tasarımcısı, oyun içi video, oyun içi marketing, oyun yönetmeni, oyun yapımcısı, oyun yayıncısı, oyun reklamcısı, marka, patent, dijital efekt, 2D 3D Modelleme, UI, UX, CGI, VFX, SFX, Pixel art, Unity, Unreal, dijital içerik yöneticisi, sosyal medya yöneticisi, motion grafiker, kurgucu, video grafiker, animatik, , fragman, illüstratör, seslendirmen. Endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, moda tasarım, radyo televizyon sinema, çizgi film animasyon, mekatronik, bilgisayar mühendisliği, yazılım, elektronik mühendisliği, robotik, güzel sanatlar, fizik mühendisliği, psikoloji, sosyoloji, iktisat, işletme, yönetim bilimleri, istatistik, konservatuvar. REKLAM

Beğenilen oyunlar ticarileşecek

DiTOP Konya kampını, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler, Gamefactory ve birçok sektör kuruluşu ile birlikte gerçekleştiriyor. Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacaklar ve oyunlarını pazarlamaya çalışacaklar. Bir yarışma havasında geçen sunumlar sonunda beğeni kazanan oyunların ticarileşmesi sağlanacak.

Şu anda OyunlaGelecek.com adresi üzerinden başvurular yapılabiliyor.

Başvurular açıldı

16-29 Ağustos tarihleri arasında KONYA Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek etkinliğin başvuruları www.oyunlagelecek.com web sitesinden alınıyor. Katılım koşulları ve birçok detay da web sitesinde. @oyunlagelecek sosyal medya adreslerinden gelişmeleri takip ederek soruları yetkililere iletebilmek de mümkün.