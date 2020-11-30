"Koronavirüs herkesi dijital sektöre yönlendirdi"

Koronavirüs etkisiyle yeni dünyaya dijital sektörle geçiş yapıldığını ifade Adem Atbaş, "Elbette yaşanan birçok olumsuzluk oldu ama bunların yanında tüm sektörler, ‘dijitalleşme' ile tanıştı. Pandemi öncesinde kredi kartıyla online alışveriş yapmaya çekinen insanlar, yeni girişimleri için öncelikle online alışveriş sürecini tamamladılar. Koronavirüs, dünyayı dijital sektöre yönlendirdi. Pandemi sürecinde yazılımcıların önemi arttı. Yeni dönemin vazgeçilmez ilk mesleği dijital sektör oldu." ifadelerini kullandı.

Pandemi etkisiyle birçok kişi uygulama ve mobil yazılımlara odaklandı. Bu etkinin önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor.

Yazılımcıların değeri ortaya çıktı

Bu dönemde kendisi gibi girişimcilerin projelerine ilginin artığını belirten Atbaş, "Pandemi öncesi bazı firmalarla dijital potansiyelin farkına varılması konusunda neredeyse saatlerce süren toplantılar yapıyorduk. Artık bu durum tamamen tersine dönmüş durumda. Yazılımcıların değeri ortaya çıktı. 2022 yılında muhtemelen dijital çağın nirvanasını yaşayacağız. E-ticaretin altın yılı pandemi süreciyle başladı. Dükkanlarını kapatıp, ülkemizin en önde gelen e-ticaret sitelerine taşeronluk ve tedarikçilik yapmaya başlayan onlarca mağaza tanıyorum. İnsanlar bu süreci evlerinde özellikle dijital platformlarda geçirdi. Mobil oyunlara talep ve girişimler artmış durumda" şeklinde konuştu.

REKLAM

Türkiye, başarılı işler çıkarıyor

Kendisi gibi birçok girişimcinin mobil oyun ve uygulamaların yazılımları üzerine çalıştığını da anlatan girişimci Atbaş, "Türkiye, oyun sektörünü en başından yakalayan ve başarılı işler çıkaran ülke. Unutulmamalı ki, Pubg uygulaması da 17 yaşındaki bir gencin fikriydi ve şu anda yılda 920 milyon dolar kar eden bir uygulama haline geldi. Bunu bizim gibi birçok kurum da yapmış durumda. Bankalar, devlet daireleri, önde gelen holdingler tüm iş süreçlerini online pazarda çeviriyor, pandemi bize çok şey öğretti ama dijitale geçmekte zorlanan yapıların dijital çağ ile tanışma sürecini en hızlı şekilde sağlamış oldu." diye konuştu.