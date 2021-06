Küresel çapta internet kesintisi: Dünyaca ünlü web sitelerine erişim sağlanamıyor İnternette milyonlarca kişinin ziyaret ettiği çok sayıda site çöktü. Aralarında İngiliz e-devleti, The Guardian, New York Times, Financial Times, Twitch, Reddit, Amazon gibi trafiği çok yüksek pek çok kuruluşa ait siteleri de etkileyen aksaklığın Fastly ismindeki içerik dağıtım ağı sağlayıcısından kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi 08 Haziran 2021, 13:50 Son Güncelleme: 08 Haziran 2021, 13:58 Yeni Şafak