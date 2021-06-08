Teknoloji Küresel çapta internet kesintisi Dünyaca ünlü web sitelerine erişim sağlanamıyor
İNTERNET

Küresel çapta internet kesintisi: Dünyaca ünlü web sitelerine erişim sağlanamıyor

İnternette milyonlarca kişinin ziyaret ettiği çok sayıda site çöktü. Aralarında İngiliz e-devleti, The Guardian, New York Times, Financial Times, Twitch, Reddit, Amazon gibi trafiği çok yüksek pek çok kuruluşa ait siteleri de etkileyen aksaklığın Fastly ismindeki içerik dağıtım ağı sağlayıcısından kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küresel çapta internet kesintisi: Dünyaca ünlü web sitelerine erişim sağlanamıyor
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Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldi. Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu. Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor.

  • İngiliz hükümetinin resmi internet sitesi de erişim sıkıntısı yaşanan siteler arasında. Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor.

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Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluğu yaşanıyor


Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyorken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor. Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

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