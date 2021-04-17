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Teknoloji Twitter çöktü Sosyal ağa erişim sağlanamıyor
İNTERNET

Twitter çöktü! Sosyal ağa erişim sağlanamıyor

Twitter'ın web sürümünde erişim problemleri yaşanıyor. Şu an için ilgili mercilerden gelen herhangi bir açıklama ise yok.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter çöktü! Sosyal ağa erişim sağlanamıyor
Twitter

Twitter'da bir süredir çeşitli teknik problemler yaşanıyor. Özellikle 16 Nisan 2021'de gece saatlerinden itibaren bazı kesintiler meydana geliyor.

Twitter çöktü mü?

Yaşanan problem, fotoğraf ya da videoların görüntülenememesiyle başladı ama son olarak erişim problemi de meydana gelmiş durumda. Kullanıcılar hiçbir şekilde platforma erişim sağlayamıyor. Özellikle web sürümünde yaşanan bu problem, çoğu kişide mobil uygulama için de geçerli.

Giriş yapmaya çalışan kullanıcıların karşısına bu hata mesajı çıkıyor.
Giriş yapmaya çalışan kullanıcıların karşısına bu hata mesajı çıkıyor.

Ayrıca birçok kişi Twitter hesabının otomatik olarak çıkış yaptığını ve bunun ardından tekrar giriş yapmayı denediğinde sorunyaşadığını ifade ediyor.

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