Teknoloji Türk Telekom internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu
İNTERNET

Türk Telekom internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi. Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
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Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan internet sorununa ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45'te tamamen sona ermiştir. Yurt dışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Siber saldırı yapıldı

  • Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurmuştu.
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