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Teknoloji

Madenlere özel robot

Son zamanlarda yaşanan maden kazalarından etkilenerek etkin çözüm üretmek isteyen Sekiz Fikir Ekibi madenciler ve maden için özel robot tasarladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sekiz Fikir Ekibi

Sekiz Fikir Ekibi

Sekiz Fikir ekibinin ürettiği ‘Safe Bot’ maden çalışmaları esnasında sürekli olarak devriye geziyor. Devriye esnasında madenin anlık olarak haritasını simülasyon ortamında çıkarıyor ve yeni açılan kanalları ve ilerlenen mesafeyi ölçebiliyor. Ayrıca üzerinde bulunan sensörler sayesinde hareketli şekilde ölçüm yapıyor ve gazlar tehlikeye ulaştığında madencilere ve yöneticilere anlık bilgi verebiliyor.

OLASI PATLAMALARDA YOL GÖSTERECEK

Yaşanan maden kazalarından etkilendiklerini Amasra maden kazasından sonra harekete geçtiklerini söyleyen ekip üyesi Efe Çetin, “Madenlerde yaşanabilecek kazaları tespit ederek uyarmasının yanı sıra robotumuz son aşamasına geldiğinde patlamalardan zarar görmeyecek bir yapıda olacak. Böylece patlama ve yangın esnasında madencilere ulaşılması için öncü rolü üstlenecek ve ekiplere yol gösterecek. Hızlanacak kurtarma sayesinde daha fazla madencinin hayatı kurtulabilecek” dedi.

TAM OTONOM ÇALIŞIYOR

Safe Bot adlı cihazın insan kontrolünde kullanılmasının yanı sıra otonom bir araç da olduğunu söyleyen Çetin, “Bir göçük meydana geldiğinde, göçük meydana gelmeden önce çizdiği haritayı çıkartıyor ve arama kurtarma ekiplerine veriyor. Bu da arama kurtarma ekiplerinin neyle karşılaşacağını göstermiş oluyor. Kurtarma ekipleri hangi malzemelere ve kaç kişiye ihtiyaç duyduğunu haritalandırma ve görseller sayesinde görebiliyor. Araç otonom olduğu için en hızlı giriş ve çıkışı hesaplıyor böylece madende en hızlı tahliye yolları da robot tarafından kullanılıyor” şeklinde konuştu.





#Sekiz Fikir Ekibi
#Robot
#Teknoloji
#MAdencilik
16 dakika önce
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