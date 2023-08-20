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Teknoloji

Meraklısına Vlog rehberi

Sosyal medyada gördüğünüz vlogları hazırlamak aslında çok kolay. İhtiyacınız olan akıllı telefon, selfie çubuğu küçük bir tripod ve mikrofon. Orijinal fikir ve aynı içerikli istikrarlı videolar kısa sürede takipçi sayınızı artıracaktır. Meraklısına ve bu işe yeni başlayanlar için en iyi vlog oluşturma tüyolarını derledik.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Son dönemin trend sosyal medya akımlarından Vlog çekmeye ilgi artarak devam ediyor. Video blogu veya video günlüğü olarak da bilinen bu uğraş hem bir zevk hem de para kazanma aracına dönüştü. Özellikle gençler arasında başlayan belli bir zamanda yaptıklarını özetleyen videolar, Tiktok’un hayatımıza girmesiyle her kesimden insan uğraş alanı oldu. Şimdilerde YouTube ve Instagram gibi platformların da kısa video yarışına dahil olduğu ortamlar gözde diyebiliriz. Teknolojinin de sunduğu olanaklarla, doğru stratejisi, orijinal fikir ve kararlı duruş sergilerseniz bu alanda başarı gelecektir.

İHTİYACIN OLAN TELEFON, TRIPOD VE SELFIE ÇUBUĞU

Peki ama başarılı vloglar için neler yapmalı? Öncelikle işin teknik kısmından başlayalım. Zannedildiği gibi yüksek teknoloji çekimler ve cihazlara gerek yok. İhtiyacınız olan akıllı telefon, selfie çubuğu küçük bir tripod ve mikrofon. Başarılı kısa videolar çekmenizi sağlayacak uygulamaların olduğunu da belirtmekte fayda var. Tripod seçiminde özellikle hareketli çekimlerdeki ve mikrofonun da farklı hava koşullarındaki performansı önemli. Telefonun olabildiğince amiral gemi modellerden olması ve geniş açılı lensinin bulunmasına dikkat edin. Geniş açı özellikle farklı içerikleri çekmenize yardımcı olacaktır.

KURGU İÇİN ÖNCE YARDIM ALIN

Telefonu tripod ile sabitlemek ve videoları yatay çekmek en iyi performansı veriyor. Sesin yankılanmaması gerekiyor ki, kurguda sorun yaşamayın. Ayrıca uzunluğu ayarlanabilir selfie çubukları, daha uzaktan ve daha geniş görüntüler kaydetmenize yardımcı olur. Kurgu işinin zamanla deneyim kazanıldığını unutmayın ve hatta yakınınızda bu işi yapanlardan yardım alın. Trend vlogların kurgularını yakından takip edin hatta sürekli durdurup iyi analiz edin. Motivasyon, güzellik moda yeni çıkan ürünlerin tanıtımı, yemek tarifi, yeni mekanlar, gezi ve seyahat, teknoloji, robotlar, oyun ve politika gibi konuların her zaman ilgi çektiğini unutmayın.

Orijinal fikir tutar ama istikrar önemli

Eğer eşe dosta video çekmiyorsanız ayrıca hızlı para kazanmak istiyorsanız daha fazlasını yapmanız lazım. Öncelikle orijinal fikir önemli. Az bilinen konularda videolar çekilebilir. Şaka, aksiyon, evcil hayvan içerikleri izlense de o alan artık dolu. Bunun yanında istikrar çok önemli. Örneğin, İstanbul’un tarihi yerlerini gezdiğiniz bir vlog çekiyorsanız her bunu devam ettirmeniz gerekli. Sabırlı olanlar, 1 yılın sonunda on binlerce takipçiye ulaşıp, bu işten para ve sponsorlardan ürün elde edebiliyor.



#sosyal medya
#Vlog
#TikTok
#Youtube
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