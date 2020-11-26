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Teknoloji Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
İNTERNET

Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor

Microsoft, Telefonunuz uygulamasıyla birlikte uzun süredir Android telefonlar ve bilgisayarlar arasında bağlantı sağlıyor. Ama şimdi bu sistem bir adım daha öteye gidiyor ve Android uygulama desteği doğrudan Windows 10'a entegre ediliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10 - Android
Windows 10 - Android

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında köprü görevi gören birçok farklı uygulama var. Bunların başında ise Microsoft Telefonunuz yer alıyor. Tamamen ücretsiz sunulan uygulama, akıllı telefondaki verilere bilgisayardan hızlıca ulaşabilmeyi, dosya transferi yapabilmeyi ve uygulama çalıştırmayı sağlıyor. Evet; bu uygulamanın en güncel sürümüyle birlikte kullanıcılar akıllı telefon uygulamalarının bir bölümünü doğrudan bilgisayardan çalıştırabiliyor.

Windows 10 bilgisayarlara Android uygulama desteği geliyor.

Microsoft, yeni projesiyle bir adım daha ileri giderek Windows 10 için Android desteğini doğrudan sunmaya odaklanıyor. Yani bu da aslında Android uygulamalarının Windows 10 yüklü bilgisayarlarda ek bir araca ihtiyaç olmadan kullanılabileceği anlamına geliyor.

Şu anda Microsoft Telefonunuz aradaki köprü görevini görüyor ama ilerleyen süreçte Android uygulamaları doğrudan bilgisayarlara kurulabilir.

Tüm bu bilgiler eşiğinde kullanıcıların kafasına takılan birkaç soru oluyor. Bunlardan ilki de uygulamaların tam olarak nasıl çalışacağı... Şu an için Microsoft tarafından konuyla alakalı paylaşılan herhangi bir bilgi yok.

Uygulamalar büyütülmüş ekranda karşımıza çıkabilir

Ancak telefon ekranının doğrudan bir yansıması olarak bilgisayar arayüzünde görüneceği tahminler arasında. Yani görsel arayüz aslında Microsoft Telefonunuz ile benzerlik taşıyor da denilebilir. Ancak ilerleyen süreçte uygulamaların büyük ekran versiyonlarıyla da karşılaşmak mümkün olabilir.

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