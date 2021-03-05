Teknoloji Microsoft Edge internet gezintisini kolaylaştıran dikey sekme özelliğini hayata geçirdi
İNTERNET

Microsoft Edge internet gezintisini kolaylaştıran dikey sekme özelliğini hayata geçirdi

Microsoft Edge, yeni güncelleme sonrasında dikey sekme özelliği kazandı. Böylece klasik olarak yan yana dizilen sekmeler yerine pencerenin sol kısmında alt alta yerleşen sekmelere yer veriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Microsoft, geçen sene Edge için bir dizi özelliğin geleceğini vadetti. Bunlardan en ilginç ve güzel olanı ise dikey sekmeler sistemiydi. Bugün gelinen noktada ise şirket, kullanıcılar için bir önizleme sürümü yayınladıktan dört ay sonra dikey sekme özelliğinin tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliği sekmelerin dikey olarak pencerenin son kısmına yerleştirilmiş olması.

Böylece artık klasik olarak web tarayıcılarda alışılan yan yana dizilmiş olan sekmeler, bu sistemde solda dikey olarak listeleniyor. Yani aslında sekme başlıkları açıkça görülebiliyor ve kullanıcılar hangi sekmeye tıklayacağını önceden daha rahat anlayabiliyor.

Bu ay Edge'de hayata geçecek olan bir diğer özellik ise Başlangıç Desteği. Böylece web tarayıcının çalıştırma süresi %29 ila %41 oranında azalıyor. Bu özellik varsayılan olarak etkin şekilde gelecek ama kullanıcılar daha sonradan düzenleyebiliyor.

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