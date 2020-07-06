Microsoft, Google'a rakip çıkardığı tarayıcıyı tüm bilgisayarlara otomatik yükledi

Microsoft, Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge'i Windows 10 güncellemesi ile tüm bilgisayarlara otomatik olarak yükledi.

Bütün işletim sistemlerine uygun olarak tasarlanan Edge sadece Windows için değil, macOs, ios, Android platformlarda da kullanılabiliyor.

İndirime açıldığı zaman tarayıcının beklenen rağbeti görmemesi üzerine daha önceden Microsoft'un Edge adlı tarayıcısını tüm bilgisayarlara otomatik yükleyeceği dedikodusu ortaya atılmıştı.

Microsoft Edge, Windows 10 güncellemesi ile otomatik olarak yükleniyor.

TEKNOLOJİ Google da kablosuza geçti: Nearby Sharing ile Airdrop'a rakip geldi

Kullanıcılar oldu bittiden memnun değil

Microsoft’un KB4541301, KB4541302 ve KB4559309 güncellemeleri ile Edge’i tüm bilgisayara yükleyeceği iddia edilmişti. Bugün ise iddialar doğru çıktı ve Microsoft, Edge’i otomatik olarak tüm Windows 10 PC’lere yükledi.

Kritik güncelleme adı altında yüklenen yeni güncelleme ile internet tarayıcısının da yüklenmesi kullanıcıları pek hoşnut edecek gibi görünüyor.

Güncelleme yüklendikten sonra PC yeniden başlatılıyor. Yeniden başlatılan PC açıldığında kocaman Edge’in ekranı açılıyor. Bu ekran CRTL+W veya ALT+F4 tuşları ile de kapatılmıyor. Görev yöneticisini açarak işlemi sonlandırmanız gerekiyor ya da Edge’in kurulumunu tamamlamanız gerekiyor.